Kabinet heeft reclamecampagne ‘op de plank liggen’ voor als het gas op raakt

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie (D66). Beeld ANP/Bart Maat

Dat zei minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie na afloop van de ministerraad. Een gastekort zou kunnen ontstaan als Rusland de gaskraan naar Europa dichtdraait als vergelding voor Europese sancties tegen president Vladimir Poetin. Zo’n campagne is nu nog niet aan de orde, benadrukte Jetten. “Mijn laatste informatie is dat er in heel Europa voldoende gas op voorraad is tot het einde van de winterperiode.”

Voorzorg

Dat de plannen er al wel liggen, is uit voorzorg. “Stel dat de winter kouder wordt en je gaat door je voorraden heen. Dan wil je niet nog iets moeten bedenken, maar op de plank hebben liggen. De situatie aan de Oekraïense grens was toen al zorgwekkend, en is nu verschrikkelijk.”

Zaak is wel om de gasvoorraden tussen 1 april en 1 november weer op orde te krijgen voor de nieuwe winterperiode begint. “Daar zijn we over aan het nadenken.” Volgens Jetten zijn veel huishoudens nu al bezig om het energieverbruik te verlagen, omdat de gasprijzen hoog zijn en zij een hoge energierekening vrezen.

Groningen

Het kabinet kijkt naar compensatie, maar komt pas later dit voorjaar met plannen. “We kijken naar de gasprijs voor consumenten en kleine bedrijven.” Ook wil het kabinet ‘mensen helpen’ met kleine aanpassingen die hun woningen energiezuiniger maken.

Meer gas oppompen uit Groningen is volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) niet aan de orde. Dat ziet hij als een ‘aller-, allerlaatste optie’ voor het geval de oorlog lang gaat duren. “Ik ben aangenomen om te zorgen dat Groningen zo snel mogelijk sluit. Dat is mijn enige doel.”