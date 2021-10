Kabinet heeft ‘geen bezwaar’ tegen homohuwelijk troonopvolgers

Peter Rehwinkel overhandigt in het Torentje het eerste exemplaar van zijn boek ‘Amalia. De plicht roept’ aan demissionair premier Mark Rutte. Beeld ANP

De premier wil niet ingaan op de troonopvolging door mogelijke kinderen die in dat huwelijk kunnen worden geboren.

“Het kabinet vindt dat de erfopvolger ook kan trouwen met een persoon van hetzelfde geslacht en ziet geen beletsel voor een toestemmingswet voor een huwelijk van een erfopvolger met een persoon van hetzelfde geslacht. Het kabinet ziet dus niet dat een troonopvolger of de Koning afstand zou moeten doen van de troon wanneer hij/zij zou willen trouwen met een partner van hetzelfde geslacht,” schrijft Rutte.

Aanleiding voor de vragen is het boek van Peter Rehwinkel over de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Hierin bespreekt hij de stelling dat Amalia haar troon zal moeten opgeven als zij wil trouwen met een persoon van hetzelfde geslacht, omdat het koningschap erfelijk is en er uit een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht geen troonopvolger zou kunnen voortkomen.