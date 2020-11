Kabinet hakt nog geen knopen door, mogelijk groepsgrootte kleiner

Beeld ANP XTRA

Ook gaat het maximum aantal mensen dat samen op straat mag mogelijk van vier naar twee.

In de ambtswoning van de premier, het Catshuis, heeft het kabinet tot ongeveer zeven uur ’s avonds met experts gesproken over de huidige corona-aanpak. De vraag is: zijn extra ingrepen noodzakelijk en wenselijk?

Volgens een Haagse ingewijde moet ‘alles de komende dagen nog besloten worden’. “De druk op de zorg is nog niet weg.” Een bericht van RTL Nieuws dat de horeca wellicht tot na oud en nieuw dicht moet en het kabinet mogelijk gaat adviseren met de kerstvakantie niet naar het buitenland te gaan, wordt door verschillende ingewijden vooralsnog niet bevestigd.

Het aantal gemelde coronabesmettingen is zondag opnieuw geslonken, tot onder de 9000, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tussen zaterdagochtend en zondagochtend kwamen er bij het RIVM 8740 nieuwe meldingen binnen van positieve tests.

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten is gegroeid met 45 ten opzichte van zaterdag. In totaal zijn er nu 2493 patiënten. Op de intensive care liggen op dit moment 583 coronapatiënten, 1 minder dan op zaterdag. Twee van hen liggen op een ic in Duitsland.

Volledige lockdown?

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven dinsdag weer een persconferentie over de stand van zaken. Terwijl veel landen in Europa harder hebben ingegrepen dan de Nederlandse overheid en een volledige lockdown hebben ingevoerd, lijkt het alsof de maatregelen hier (waaronder een sluiting van de horeca) beginnen te werken.

Afgelopen vrijdag zei Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie: “We zijn bereid elke denkbare maatregel te nemen als het nodig is, maar op dit moment zien we dat het pakket dat er nu ligt, gegeven de eerste voorzichtige indicaties van hoe het met de verspreiding van het virus gaat, in ieder geval nu geen aanleiding geeft vandaag of morgen extra maatregelen te nemen.”

De berichten zijn volgens Rutte gematigd positief. “Maar we hebben ook af te wegen of we die trend willen versnellen met extra maatregelen. En wat voor schade levert dat dan weer op?”

Deze week zal het kabinet ook nog besluiten of een eenmalig compleet vuurwerkverbod deze jaarwisseling nodig is, zodat de zorg zich niet hoeft bezig te houden met deze slachtoffers.