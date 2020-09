Kabinet haalt toch aantal kinderen uit afgebrand vluchtelingenkamp Moria naar Nederland

De resten van afgebrand vluchtelingenkamp Moria. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Op dit moment overleggen de fractievoorzitters van de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie over het compromis. Het idee is nu dat als er kinderen hierheen mogen komen, andere regelingen juist strenger worden.

De kwestie van de migranten in het kamp Moria houdt de coalitie al langer bezig. Zeker ChristenUnie en D66 zouden het liefst zien dat Nederland meer deed om de druk op het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos te verlichten, waar duizenden migranten opeengepakt leven zonder veel zicht op een toekomst. Er werden in het hele land acties opgezet om in elk geval 500 kinderen over te laten komen.

Uiteindelijk legde het kabinet die wens toen naast zich neer. In plaats daarvan zou het kabinet geld geven aan Griekenland om die kinderen elders in het land fatsoenlijk te vestigen. Overigens zijn uitgerekend vandaag de laatste van de 400 alleenstaande kinderen die nog op Lesbos zaten, door Griekenland ondergebracht op het vasteland.

Debat

Na de brand in het migrantenkamp liep de spanning in de coalitie wederom snel op. In de achterbannen van regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie werden acties op touw gezet door leden om hun fracties in de Tweede Kamer ertoe te bewegen nu alsnog snel kinderen naar Nederland te halen.

Donderdagmiddag is volgens ingewijden druk overlegd over de kwestie. Het Kamerdebat van vanmiddag is uitgesteld tot 17.00 uur. Daarbij zal naast Broekers-Knol ook minister Sigrid Kaag, die over noodhulp gaat, aanwezig zijn.

Brand

Het overbevolkte vluchtelingenkamp brandde woensdag grotendeels af. Daardoor hebben ruim 13.000 vluchtelingen geen onderdak meer. De linkse oppositie vindt dat Nederland niet weg kan kijken. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde het op Twitter ‘een ongelofelijke nachtmerrie’: ‘Brand in het overvolle opvangkamp Moria waar tienduizenden vluchtelingen opgesloten zitten vanwege corona. We kunnen en moeten deze mensen helpen en veiligheid bieden. Wachten kan niet langer.’ PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: ‘Wat verschrikkelijk en angstaanjagend. Waar al zo lang voor werd gewaarschuwd wordt nu werkelijkheid. Brand, corona, chaos. Nederland kan niet langer wegkijken maar moet verantwoordelijkheid nemen.’

Petitie

Een petitie die het kabinet oproept vijfhonderd weeskinderen op te nemen, is sinds woensdag ruim 33.000 keer ondertekend. Dat laat ‘DeGoedeZaak’, de burgerbeweging die achter de petitie zit, weten. Eerder deden andere organisaties als Vluchtelingenwerk en de Kinderombudsvrouw ook al een oproep aan de regering om nu vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen. “Een ramp van buitenproportionele omvang,” aldus Johanna van der Meer van Stichting Bootvluchteling. “Duizenden vluchtelingen zwerven nu rond op het eiland.” Vluchtelingenorganisaties riepen Nederland direct op de migranten snel te evacueren.

‘Merkel en Macron willen 400 kinderen overnemen’