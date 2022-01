Kabinet haalt land van lockdown-slot: horeca, cultuur en stadions open tot 22.00 uur

Cafés kunnen vanaf woensdag weer open. Beeld ANP / Ramon van Flymen

De versoepelingen moeten woensdag ingaan, bevestigen Haagse bronnen.

Restaurants, theaters en evenementen mogen weer, in stadions is weer publiek welkom. Cafés, bioscopen en musea kunnen weer open. Net als pretparken en dierentuinen. Na felle kritiek uit het hele land en gunstige RIVM-prognoses durft het kabinet de versoepelstap aan, melden bronnen na het Catshuisoverleg maandag.

Nu de omikronvariant veel milder uitpakt dan gevreesd, kan het land vanaf woensdag verder van het slot. De heropening is onder voorwaarden van maximum aantallen bezoekers, verplichte sluitingstijden en de coronapas, maar het is een belangrijke stap op weg naar het oude normaal, meldt een bron: “Het is ook spannend, je krijgt er echt zieken bij. Maar men durft het aan.”

De deskundigen van het OMT adviseerden dit weekeinde al dat alles onder voorwaarden weer open kan. Bij binnenevenementen is een coronatoegangspas nodig, iedereen moet een vaste plaats innemen en het aantal bezoekers wordt maximaal 1250. Bij buitenevenementen gaat het om een derde van de capaciteit én toegang met de coronapas.

Burgemeesters

De eindtijd van 22.00 uur is nadrukkelijk de inzet, maar wordt nog wel voorgelegd aan het burgemeestersberaad. De burgemeesters moeten aangeven of de handhaving kan leven met deze eindtijd. “We gaan nu verder dan het OMT-advies dat van 20.00 uur uitging,” zegt een bron. “Dus dat moet dan wel te handhaven zijn.”

Er is ook nog nagedacht over variabele sluitingstijden: na 20.00 uur niemand meer naar binnen en dan een uitloop tot 22.00 uur. Maar dat is praktisch lastig voor veel ondernemers.

De versoepelingen staan overigens nog niet vast: het kabinet beslist formeel dinsdag. Dan volgt er ’s avonds ook weer een persconferentie.

Coronaminister Ernst Kuipers bij aankomst bij het Catshuisoverleg. Beeld ANP

De nachthoreca, zoals discotheken, heropenen, lijkt nog wel een brug te ver. Het thuiswerkadvies blijft voorlopig ook van kracht. Aan de quarantaineregels voor scholen gaat waarschijnlijk nog gesleuteld worden. Nu nog moeten complete klassen in quarantaine bij drie of meer infecties binnen een week. Dat aantal wordt waarschijnlijk opgeschroefd, zodat kinderen niet meer zo snel naar huis worden gestuurd.

Modellen waren te pessimistisch

Het loslaten van de restricties is mogelijk na nieuwe berekeningen van het RIVM. Na herijking van de modellen ontstaat veel meer versoepelruimte, schetste een bron rond het OMT vrijdag al. “Er heerst geen juichstemming, maar er zijn lichtpuntjes aan het einde van de tunnel voor deze variant.”

Tot vorige week rekende het OMT nog met oude aannames over ligduur en risico op IC-opname, gebaseerd op de deltavariant. Nu nieuwe gegevens over lagere risico’s en kortere verblijfduur in het ziekenhuis verwerkt zijn, ogen de omikronprognoses een stuk optimistischer. “Eerder werd al erkend dat de scenario’s pessimistisch waren, dus dan is het niet onlogisch dat ze nu gunstiger zijn.”