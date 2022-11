Kabinet haalt derde groep op uit Syrië: 12 IS-vrouwen en 28 kinderen

In het Al-Hol kamp in het noorden van Syrië worden familieleden van IS-verdachten vastgehouden. Beeld ANP/AFP

Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Defensie aan de Tweede Kamer gemeld. Veel vrouwen zitten al lange tijd vast in kampen in het noorden van Syrië.

Het kabinet wil met deze speciale operatie voorkomen dat de 12 vrouwen straffeloos blijven. Hun 28 meereizende kinderen worden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Terrorismeafdeling

De overheid heeft vorig jaar een speciaal gedeelte van de gevangenis in Zwolle ingericht als Terrorismeafdeling, specifiek voor vrouwen. Andere Terrorismeafdelingen zijn er in de gevangenissen in Vught en Rotterdam.

Het besluit is het gevolg van een uitspraak in mei van de rechtbank in Rotterdam. Die bepaalde dat de verdachten naar Nederland moesten worden gehaald, indien mogelijk.

“Na een zorgvuldig voorbereidingsproces, waarin alle relevante feiten en omstandigheden in ogenschouw zijn genomen, zag het kabinet een mogelijkheid tot overbrenging door middel van een speciale operatie,” schrijft minister Dilan Yeşilgöz (Justitie).

De derde keer

Dit is de derde keer dat een groep Nederlandse vrouwen en kinderen vanuit de kampen naar Nederland wordt gehaald. De eerste keer was in juni 2021, toen ging het om 1 vrouw en 3 kinderen. In februari van dit jaar volgde een groep van 5 vrouwen en 11 kinderen.

De eerste vrouw die werd teruggehaald, Ilham B. uit Gouda, kreeg 3,5 jaar cel. De rechtszaken tegen de vrouwen uit de tweede groep lopen nog. De rechtbanken leggen de afgelopen maanden hogere straffen op, omdat de vrouwen tot het laatste bij terreurgroep IS bleven.

Nog groep van 20

Na de terugkeer van deze grote groep verblijven er, volgens inlichtingendienst AIVD, nog ruim 20 Nederlandse volwassenen in detentiekampen of gevangenissen in Noord-Syrië. De vrouwen zitten in kampen, bij hen verblijven ook nog 32 kinderen. De mannen worden vast gehouden in gevangenissen. Er is vooralsnog geen sprake van het terughalen van de kleine groep mannen.

De kampen en gevangenissen in Noord-Syrië worden bestuurd door lokale, Koerdische groeperingen. Zij gaven jaren geleden al aan alle buitenlandse vrouwen niet te willen berechten en vroegen Europese landen en Amerika om hen terug te halen.

Of, en zo ja wanneer, de mannen worden berecht is niet duidelijk. Veel van de Europeanen zitten sinds de val van het Kalifaat, in maart 2019, vast. Er wonen ook nog zo’n 25 Nederlandse jihadisten in Noordoost-Syrië, een gebied dat nog steeds onder bestuur staat van jihadistische groeperingen.

Eerst tegenstander

Als VVD-kamerlid was Yeşilgöz altijd een tegenstander van het terughalen van de Nederlandse vrouwen. “Wat de VVD betreft, hebben zij hun recht om Nederlander te zijn verloren en zijn ze hier niet welkom. Laat de Koerden hen berechten, zoals de slachtoffers van IS dat ook willen,” schreef ze in november 2020 nog op Facebook.

Toch is het kabinetsbeleid inmiddels zo dat áls Nederlandse IS’ers kunnen worden opgehaald, dat dit ook gedaan wordt. Mits de speciale teams die dit doen niet in extreem gevaarlijk gebied hoeven te komen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dit om ‘te voorkomen’ dat verdachten ‘hun straf ontlopen’.

