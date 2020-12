Kabinet: Gestrande Nederlanders mogen reizen bij negatieve test

Beeld EPA

Dat zei Blok na afloop van een ministerieel beraad over de coronacrisis en het gemuteerde virus dat in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika is aangetroffen. Daardoor is het sinds zondag niet meer mogelijk om van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland te reizen. Maandagavond laat werd ook het vliegverkeer uit Zuid-Afrika stilgelegd.

Blok erkent dat reizigers verrast werden door de reisbeperkingen die het kabinet instelde. “De procedure van eerst een PCR-test en dan toegelaten kunnen worden is wat ons betreft uitvoerbaar en wordt nu afgestemd met vervoerders.” Blok is daarover ook in overleg met Frankrijk en België, die ook hun grenzen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk sloten. “Er vindt nu ook Europees overleg plaats.”

Garantie

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur zegt dat luchtvaartmaatschappijen moeten garanderen dat ze geen mensen aan boord laten die geen negatieve testuitslag kunnen tonen. Die mag niet ouder zijn dan 72 uur. Pas als die garantie kan worden gegeven, kan er toestemming worden gegeven om de reizen weer te hervatten.

Van Nieuwenhuizen hoopt dat iedereen die terug wil naar Nederland dat snel kan, maar kan niet beloven dat alle gestrande Nederlanders thuis kerst kunnen vieren. Ook moet iedereen - ondanks negatieve PCR-test - tien dagen in quarantaine, benadrukte ze. “Dat hoort er echt bij. Dat is het verantwoordelijke gedrag dat we mogen verwachten.”

Volgens minister Hugo de Jonge wordt een negatieve coronatest in de toekomst ook vereist bij vluchten uit andere Europese landen. “Daarmee willen we voorkomen dat mensen met het virus in de koffer naar Nederland komen.”