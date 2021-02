Kabinet geeft niet toe aan boze horecabazen

Deze horecagelegenheden aan het Rembrandtplein blijven nog even gesloten. Beeld ANP

Dat melden verschillende Haagse betrokkenen. “We hebben net uitentreuren betoogd welke risico’s er kleven aan nog meer versoepelingen, los van alle behoeften,” zegt een kabinetsbron. “Het riedeltje is inmiddels bekend: meer mobiliteit betekent extra contacten tussen mensen en dat zorgt weer voor een toename in de besmettingen.”

Op korte termijn, nog vóór de deadline van de horecabazen dinsdag afloopt, gaat er geen oplossing komen, is de algemene verwachting in Den Haag. “Deze week niet en volgende week ook niet, dat gaat gewoon niet gebeuren,” aldus een andere ingewijde. “Die oproep van de ondernemers is onrealistisch.”

Burgemeesters

Het kabinet zal – zo klinkt het – vooral proberen om onder meer via het Veiligheidsberaad de burgemeesters weer op één lijn te krijgen. Zij moeten staan voor handhaving bij die uitbaters die hun dreigement straks doorzetten. Daarbij speelt minister Grapperhaus een belangrijke rol.

De Tweede Kamer neemt donderdag naar verwachting een motie aan die het kabinet oproept om richting de volgende persconferentie, op maandag 8 maart, te bekijken of de terrassen veilig open kunnen. Het kabinet probeert al maatwerk te leveren op verzoek van de Kamer, zeggen betrokkenen. Daar komt het winkelen op afspraak bijvoorbeeld uit voort. Of deze versoepeling er nog bij kan, valt te betwijfelen.

Extra push

Toch zeggen meerdere politiek ingewijden ook dat zij de maatschappelijke druk snel zien toenemen. “Het wordt een ingewikkeld weekje. Maar nu een extra push geven op de versoepelingen zonder een advies van het OMT en onder de huidige epidemiologische omstandigheden, is geen begaanbare weg.”

“De situatie is onhoudbaar, terrassen moeten open!” vindt directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) echter. Opmerkelijk: het pleidooi van de ondernemers heeft de sympathie van de politievakbond. Die geeft aan graag (landelijk) duidelijkheid en perspectief te willen voor zowel ondernemers als voor handhavers en politieagenten. Sommige burgemeesters, die gaan over de handhaving, roeren zich ook. Zo riep Femke Halsema woensdag het kabinet op begin maart te kijken naar de heropening van de terrassen, zodat de publieke ruimte kan worden gereguleerd.

Protocollen

Weliswaar hebben de horecabedrijven al een tijd protocollen klaarliggen voor heropening, maar die zijn nog niet toegesneden op de huidige situatie. Zo mogen mensen bijvoorbeeld nog maar met zijn tweeën buiten zijn. Mogen er dan wel vier mensen op voldoende afstand aan één tafel plaatsnemen? En wat betekent de komst van de Britse variant voor de regels die de sector zelf heeft opgesteld? Voldoen die nog? Daar moet dus allemaal nog over onderhandeld worden met het ministerie, wellicht ook nog met een check door het RIVM.

Donderdag heeft de horecasector met Bas van ’t Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat, en staatssecretaris Mona Keijzer gesproken. Maar daar komt niet nu al een kant-en-klaar plan voor heropening uit rollen richting het gebruikelijke ministeriële beraad van vrijdag.

Sterker nog, het lijkt erop dat het kabinet voet bij stuk houdt tot het volgende weegmoment in maart. Alhoewel: “Er komen snel verkiezingen aan, dan weet je het nooit,” klinkt het grappend aan het Binnenhof.