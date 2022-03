Kabinet: Gedwongen coronatest voor uitgeprocedeerde asielzoeker die test weigert

Eric van der Burg, staatssecretaris Asiel en Migratie. Beeld ANP/Bart Maat

Tussen begin 2021 en februari 2022 moesten 1490 uitzettingsvluchten worden geannuleerd nadat een vreemdeling een coronatest weigerde, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) aan de Tweede Kamer. Het gaat daarbij om vluchten naar het land van herkomst, maar ook om vluchten naar andere EU-landen waar de asielzoeker asiel aanvroeg vóór hij of zij in Nederland kwam.

Hierdoor werd het terugsturen van vreemdelingen die geen recht hebben op asiel, omdat ze bijvoorbeeld komen uit een land dat als ‘veilig’ staat aangemerkt, bemoeilijkt. Veel luchtvaartmaatschappijen en landen eisen een negatieve testuitslag.

Uitvoerbaarheid terugkeerbeleid onder druk

Deze inreisbeperkingen zullen, verwacht Van der Burg, ‘nog langere tijd’ blijven gelden. “De impact is dusdanig dat de uitvoerbaarheid van het terugkeerbeleid fundamenteel onder druk staat.” Voor een goed werkend asielbeleid is het ‘cruciaal’, stelt hij, dat degenen die geen recht hebben op bescherming vertrekken uit Nederland.

In het coalitieakkoord werd al vastgelegd dat het kabinet ‘frustratie van uitzetting’ tegengaat. VVD-Kamerlid Peter Valstar riep het kabinet eerder al per motie op om te onderzoeken of een verplichte test mogelijk is. Dat kan, concludeert het kabinet, maar alleen ‘in het uiterste geval’. Dat betekent dat er dan geen alternatieven mogelijk zijn, zoals quarantaine of vaccinatiegegevens. “Deze maatregel past daarbij en is nodig om het terugkeerproces goed te laten functioneren,” vindt Van der Burg.

Medisch beroepsgeheim

Het kabinet kijkt voor het wetsvoorstel of er per gedwongen test ‘een rechtelijke toetsing dan wel beoordeling’ nodig is. Per geval zal worden gekeken of persoonlijke omstandigheden een gedwongen test onmogelijk maken. Ook is er nog een praktisch beletsel: een arts of andere hulpverlener moet bereid zijn een test onder dwang af te nemen. ‘Zij maken hierin een zelfstandige afweging,’ schrijft Van der Burg.

Als een arts wél instemt met het afnemen van de test, wordt hij of zij wel verplicht de testuitslag ‘ongeacht het resultaat’ te delen met de Dienst Terugkeer & Vertrek. Daarvoor moet het medisch beroepsgeheim worden doorbroken. Maar dat wordt, vindt de staatssecretaris, tot ‘een minimum beperkt’.

Het kabinet keek ook of artsen verlicht kunnen worden de vaccinatiestatus van een uitgeprocedeerde asielzoeker te delen, als de asielzoeker dat zelf weigert. Dat stuitte wel op bezwaren rond het medisch beroepsgeheim van artsen. Volgens Van der Burg kan 'het nut, de noodzaak en de proportionaliteit van een dergelijk wetsvoorstel onvoldoende worden aangetoond’.