Kabinet: Gedupeerden toeslagenaffaire krijgen 30.000 euro

“We denken dat we de helft van de ouders met dit bedrag goed geholpen hebben,” zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën).

Tien van de meest betrokken bewindslieden in het kabinet vergaderden dinsdagmiddag in het Catshuis over de snoeiharde conclusies die de parlementaire ondervragingscommissie toeslagenaffaire vorige week presenteerde. Zij hadden zich tot doel gesteld om de compensatieregeling sneller en ruimhartiger te maken. “Het duurt te lang,” zei Van Huffelen in een toelichting. “Het is belangrijk dat er versnelling komt en we willen ook ruimhartig zijn.”

Vóór 1 mei

Het is volgens Van Huffelen de bedoeling dat het geld vóór 1 mei wordt overgemaakt. Het gaat sowieso om een groep van 9000 mensen die bij haar ‘in beeld’ zijn, maar waarschijnlijk om nog meer mensen. Voor een aantal daarvan zal het compensatiebedrag hoger zijn dan ze verwacht hadden, zegt de D66-bewindsvrouw. “Het wordt niet teruggevorderd.”

Van Huffelen stelt dat alle ouders ‘op een nare en indringende manier’ getroffen zijn. “We vinden dat al die ouders recht hebben op dezelfde compensatieregeling.” Eerder werd er nog onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen. Het kabinet maakte al een half miljard euro vrij voor de compensatieregeling. Van Huffelen: ,,Geld zal geen probleem zijn.”

Eerder zei Van Huffelen dat versnellen niet mogelijk was, ook al was al anderhalf jaar bekend dat ouders gecompenseerd moesten worden. Dat lag volgens haar aan de compensatieprocedure, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen verschillende groepen ouders. Waarom daar niet eerder voor werd gekozen, zei Van Huffelen niet.

Commissie

Een speciale commissie gaat kijken hoeveel aanvullende compensatie ouders krijgen, bovenop de 30.000 euro die zij hoe dan ook krijgen. Het gaat dan om problemen die mensen hebben gehad met hun woning en met het leed dat kinderen is aangedaan. Op basis daarvan wordt besloten welk bedrag ouders nog aanvullend krijgen.

Over de politieke gevolgen is het kabinet tijdens deze eerste Catshuissessie over de toeslagenaffaire nog niet toegekomen. “Stap voor stap. We willen eerst de ouders - en kinderen - zo goed mogelijk helpen.” Op 3 januari praat het kabinet verder over de toeslagenaffaire.