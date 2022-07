Kabinet gaat strijd aan met doxing kamerleden: verspreiden privégegevens wordt strafbaar

Dilan Yesilgoz, minister van Justitie en Veiligheid, tijdens een debat in de Tweede Kamer over de boerenprotesten. Beeld ANP

Het voorstel is vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het ongewenst verspreiden of delen van bijvoorbeeld namen en privé-adressen via social media en in chatgroepen is de afgelopen jaren toegenomen. Onder anderen politici, hulpverleners, journalisten, wetenschappers, opiniemakers en lokale ambtenaren krijgen er steeds meer mee te maken. Zo protesteerden boze boeren tot tweemaal toe bij het woonhuis van minister Christianne van der Wal. Haar kinderen zaten binnen te trillen, aldus de minister eind juni. Het kabinet werkte daarom al aan een voorstel om dit strafbaar te maken. Ook de Tweede Kamer dringt daarop aan.

Justitieminister Dilan Yeşilgöz stelt dat de strafbaarstelling meer mogelijkheden biedt aan de politie en het Openbaar Ministerie om op te treden tegen deze vorm van intimidatie. Ook politieagenten zelf hebben last van dit soort praktijken, als hun gegevens op straat liggen en criminelen ze thuis kunnen opzoeken. Maar volgens de minister kunnen ook anderen worden getroffen door doxing, bijvoorbeeld als een ex-partner gegevens op internet zet om iemand bang te maken.

Optreden tegen doxing

Veel vormen van intimidatie zijn al strafbaar, zoals bedreiging en stalking. Volgens de minister is het nodig doxing apart strafbaar te maken. Nu is vervolging van deze praktijken nog lastig, omdat er vaak geen sprake is van een bedreiging met een ernstig misdrijf of van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Voordeel is ook dat providers en online platformen straks beter kunnen optreden om dit soort informatie te verwijderen. Daarnaast kunnen slachtoffers een civiele procedure beginnen tegen degene die de informatie heeft geplaatst.

