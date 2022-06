Kabinet gaat schoolvakanties niet aanpassen vanwege corona

Beeld ANP

In april kwam het kabinet met een uitgebreide strategie voor hoe het onderwijs kon omgaan met een nieuwe coronagolf. Daarin werd het aanpassen van de schoolvakanties als optie genoemd. De zomervakantie zou korter worden, zodat leerlingen in de winter langer vakantie kunnen hebben. Zo zouden leerlingen minder lessen missen bij een mogelijke coronagolf in de winter.

Het RIVM heeft nu geadviseerd dat de maatregel voor de gezondheid niet noodzakelijk is. Er is bovendien veel discussie over.

Nu maken de ministers plannen voor onder meer zelftesten, ventilatie, looproutes en mondkapjes in het onderwijs. In het mbo en hoger onderwijs zouden groepsgroottes mogelijk worden beperkt, zolang de lessen daar in ieder geval deels doorgaan. Het sluiten van scholen zou een allerlaatste optie zijn. Later deze maand volgen exacte scenario’s en plannen.

‘Verschuiven is lapwerk’

In april bleek driekwart van de leden van de Algemene Onderwijsbond tegen het aanpassen van de schoolvakanties. Uit een representatieve peiling, die door 22.000 leden werd ingevuld, bleek dat slechts 16 procent voorstander is van aangepaste schoolvakanties. “Het verschuiven van een week vakantie is lapwerk,” zei AOb-voorzitter Tamar van Gelder destijds. “Zorg liever voor kleinere klassen en goede ventilatie in de klas.”

Het aanpassen van de schoolvakanties is niet zo eenvoudig: de schoolvakanties zijn tot het schooljaar 2025/2026 wettelijk vastgelegd. Het kabinet vroeg middelbare scholen, mbo’s, hogescholen en universiteiten ook om te overwegen de open dagen niet meer in de winterperiode te houden. Voor schooljaar 2022/2023 werd geadviseerd te kijken naar ‘voor en in de herfstvakantie, of in en na de voorjaarsvakantie’.