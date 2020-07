Kabinet gaat OMT vragen om nieuw advies mondkapjes

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Dat zeiden minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls vrijdagmiddag tijdens een persconferentie over de situatie rond de coronacrisis in de regio’s.

Grapperhaus benadrukt dat de hoofdregels van kracht blijven: “Hou 1.5 meter afstand, denk aan hygiëne, blijf thuis als je klachten hebt, en vermijd drukke plekken. Daar komen geen andere zaken voor in de plaats.” De bewindsman herhaalt het kabinetsstandpunt dat ‘mondkapjes niet kunnen afdoen aan de 1.5 meter.

Het kabinet vraagt het Outbreak Management Team wel om advies over het nut van mondkapjes. “Van mondkapjes is nog niet aangetoond dat het substantieel helpt,” aldus Bruls.

Comeback

Na weken van een dalende trend loopt het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland weer op, zo bleek uit de nieuwste RIVM-rapportage. Er werden bijna duizend nieuwe gevallen geconstateerd in een week. Er zijn nu 96 actieve brandhaardjes in Nederland.

Wat opvalt is dat het virus vooral in het westen van het land circuleert. De hoogste aantallen zijn te vinden in achtereenvolgens Zuid-Holland (16,9 per 100.000 inwoners), Zeeland (15,6), Utrecht (11,3) en Noord-Holland (10,3). In Zeeland is het getal ten opzichte van vorige week zelfs meer dan verdrievoudigd. In Groningen, Flevoland en Friesland zijn de minste coronapatiënten te vinden.