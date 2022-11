Kabinet gaat ‘geen noodpakketten uitdelen’, wel een speciale website

Een voorlichtingscampagne moet Nederlanders voorbereiden op een ramp of cyberaanval. Zo moeten Nederlanders altijd een waxinelichtje, cash geld, batterijen of een knijpkat in huis hebben. Beeld Getty Images/iStockphoto

In een interview stelde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg dat iedere Nederlander zichzelf 48 uur moet kunnen redden als een cyberaanval of ramp het land platlegt en dat daar binnenkort een campagne voor start.

Dat het kabinet komt met voorlichting om Nederlanders voor te bereiden op een ramp of cyberaanval, komt door onderzoeken die het afgelopen jaar zijn gedaan onder de bevolking, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie, VVD) in het vragenuur. Hij verving justitieminister Dilan Yesilgöz, die in de VS is. “Daarin hebben we gezien dat er veel vragen leven.”

Pinautomaat

Wat als de pinautomaat het niet doet? Wat als er geen water uit de kraan komt? Wat als de elektriciteit uitvalt? “Vragen die ongetwijfeld ook zijn ingegeven door de Russische inval in Oekraïne,” stelde Van der Burg. “Dat maakte dat werd gezegd ‘wij gaan als kabinet voorlichting geven’.”

ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker, die de bewindsman naar de Kamer riep, vreest dat Nederland ‘niet weerbaar’ is voor cyberdreigingen. “Wat moet je doen als het misgaat? Daar zijn we te weinig op voorbereid.”

Daarom gaat de website denkvooruit.nl donderdag ‘de lucht in’, beloofde Van der Burg. Dat adres linkt nu nog door naar crisis.nl en geeft al informatie over rampenvoorbereiding en noodpakketten. Kamerlid Bikker had de bekendheid van die site gepeild onder haar fractie: niemand kende die website. Het bewijst volgens Van der Burg het belang van de voorlichtingscampagne. Op de nieuwe, speciale site komt meer informatie te staan.

Volgens Van der Burg hebben voorgaande kabinetten al vaker gewezen op betere voorbereiding. “Zorg dat je een waxinelichtje hebt voor als het licht het niet meer doet, dat je wat cash geld in huis hebt, batterijen – want zonder heb je niets aan een zaklantaarn – of een knijpkat, die geeft altijd stroom.”

Die spullen moeten Nederlanders zelf aanschaffen, als het aan het kabinet ligt. “We gaan geen pakketten uitdelen,” zei Van der Burg. “Dat doen we nooit.”