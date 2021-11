Kabinet faalt met wanhoopspoging om Shell in Nederland te houden

Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken (VVD). Beeld ANP

Blok en Vijlbrief hebben maandag zes partijen in de Tweede Kamer benaderd voor steun om alsnog de dividendbelasting af te schaffen. De bewindslieden hoopten daarmee Shell te overtuigen om het hoofdkantoor niet naar het Verenigd Koninkrijk te verplaatsen. Volgens Haagse bronnen is de poging van het tweetal jammerlijk mislukt. Bij de linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks is geen steun voor het plan, ook de beoogde coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zouden tegen zijn.

“Paniekvoetbal van Rutte,” noemt een bron het offensief van het kabinet. De premier is zondag op de hoogte gesteld door Shell van het voornemen om het hoofdkantoor uit Nederland te verplaatsen. “We zijn hierdoor onaangenaam verrast,” liet Blok maandagochtend weten.

De aankondiging van Shell is extra zuur, omdat VVD’er Blok het Brits-Nederlandse olie- en gasbedrijf zou hebben gevraagd om géén knoop door te hakken tijdens de formatie. Volgens bronnen wordt in de kabinetsformatie gesproken over maatregelen om het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland te verbeteren: een wens van de VVD.

Partijen zeggen ‘nee’

De partijleiders van D66, CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks zijn maandag benaderd voor steun om de dividendbelasting alsnog af te schaffen. De laatste twee partijen kunnen nodig zijn om het plan aan een meerderheid in de Eerste Kamer te helpen. Dat zou wel vóór 10 december moeten gebeuren, dan is de aandeelhoudersvergadering van Shell. Maar PvdA en GroenLinks willen niet dat de dividendbelasting verdwijnt. Ook D66 en CU zouden er niets voor voelen.

In 2017 stond afschaffing van de dividendbelasting voor bedrijven in het regeerakkoord. Maar dat voornemen kwam het kabinet op een ongekende storm van kritiek te staan. Nadat Unilever aankondigde uit Nederland te vertrekken, trok Rutte het plan in.