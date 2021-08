Kabinet draait geldkraan dicht: generieke coronasteun ten einde

Wopke Hoekstra, demissionair minister van Financiën, op het Binnenhof, collega Wouter Koolmees loopt voorbij. De twee bewindspersonen waren de architecten van de coronasteunmaatregelen. Beeld ANP

De financiële injectie wordt op die manier dus flink afgebouwd. Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) zint al langer op het beëindigen van de regelingen, die tot nu toe zo’n 80 miljard euro hebben kostten. De duurste maatregelen betroffen de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) en de loonsubsidieregeling, de zogenoemde NOW.

Het kabinet speelt al maanden met het idee om de maatregelen te stoppen, zeker sinds de coronaregels zijn versoepeld en horeca, winkels en sportscholen weer open konden. Grote vrees was dat ‘zombiebedrijven’ die stilaan toch al niet meer levensvatbaar zijn op de been worden gehouden.

Bovendien waarschuwde het Centraal Planbureau (CPB) al eerder – en bij herhaling – om steun af te bouwen, omdat het de ‘gezonde’ economische gang van zaken zou tegenwerken. ‘Prikkels’ voor bedrijven om te ondernemen zijn verzwakt, omdat vaste lasten worden gedekt.

Vrees

Tegelijk hebben de pakketten effect gesorteerd: de economie herstelt sneller dan verwacht en de werkeloosheid is laag. Volgens het CBS staat dat laatste in Europa op hetzelfde punt als voor de pandemie. Daarnaast is de koopkracht op peil gebleven.

Toch zijn MKB-Nederland, grotere bedrijven en economen huiverig over de afbouw van de steun. Zij vrezen voor een ‘dubbele dip’: zodra het infuus los wordt getrokken, volgt economische malaise.

Zo zei ING-econoom Carsten Brzeski recent dat het stoppen van steun het vertrouwen in de economie kan schaden. “Werknemers houden nu vertrouwen in de economie en hoeven niet bang te zijn hun baan te verliezen. Daardoor zijn ze eerder bereid geld uit te geven. Als de steunmaatregelen stoppen, is het gevaar dat de economie inzakt. Dan krijg je een dubbele dip.”

Zwaar getroffen sectoren

Het kabinet deelt die zorg niet, maar volgens Haagse bronnen wordt er nog wel een hulplijn uitgegooid naar sectoren als het nachtleven, de toeristische sector en evenementen. Welke vorm deze steun precies krijgt, maakt het kabinet maandagmiddag bekend.

Het CPB denkt overigens dat met het afschalen van de pakketten geen hogere werkloosheid te verwachten valt: werknemers uit sectoren waar klappen vallen, kunnen momenteel gemakkelijk elders een baan vinden, denken de rekenmeesters.

Over het nut van de steunmaatregelen is overigens geen twijfel. Het CPB spiegelde deze maand nog voor dat de Nederlandse economie als een tierelier draait. Uit de nieuwste voorspellingen blijkt dat de economie dit jaar met bijna 4 procent gaat groeien. Dat is een uitzonderlijk hoge groei voor ‘volwassen’ economieën als de Nederlandse.