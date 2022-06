Kabinet draait aan prijsknop sigaretten: meer dan 40 euro per pakje is een optie

Beeld Shutterstock

Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht in De Telegraaf. Zo’n twintig procent van de Nederlanders rookt nog, in 2040 zou dat fors lager moeten zijn en prijsprikkels zijn daarbij van groot belang, denkt het kabinet.

“We willen dat percentage zien dalen naar 5 procent, daarom werken we aan nieuw beleid,” meldt een ingewijde. “Prijsmaatregelen zijn het meest effectief, dat zien we bijvoorbeeld in Australië.” Daar kost een pakje nu gemiddeld 25 euro.

Een bedrag van meer dan 40 euro per pakje in Nederland is ‘inderdaad een scenario waarover gedacht wordt’, meldt de bron. De vraag is of de politiek deze verstrekkende maatregel in meerderheid steunt als de sigaret voor veel mensen veel te duur wordt. Nu ligt de prijs per pakje gemiddeld rond de 8 euro.

Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ChristenUnie). Beeld ANP

De komende jaren wordt de prijs van een pakje sigaretten sowieso al flink verhoogd, tot 10 euro per pakje in 2025. Als dat de jaren daarna verder doorstijgt, zal het aantal rokers dus afnemen, redeneert staatssecretaris Maarten van Ooijen (Preventie, ChristenUnie).

Om de doelen uit het Preventieakkoord te halen, zijn maatregelen nodig: volgens het CBS daalde overgewicht, roken en alcoholgebruik amper sinds 2018.