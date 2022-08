Kabinet doet ultieme poging om de laagste inkomens te helpen

Minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) kwam vrijdag aan op het Binnenhof voor de eerste ministerraad na de politieke zomerstop. Beeld PHIL NIJHUIS/ANP

Met een koopkrachtdaling van maar liefst 6,8 procent, zoals het Centraal Planbureau becijferde, kijkt het kabinet of er toch niet op korte termijn nog ‘demping’ van de klap mogelijk is, zeggen ingewijden.

Eerder trapte het ministerie van Financiën op de rem: de mogelijkheden zijn door overbelaste ict en overwerkte uitvoeringsinstanties beperkt. Toch wordt nog eens gekeken of het mogelijk is de armste Nederlanders, die eerder al 1300 euro kregen, meer hulp te bieden. Daarnaast wordt onderzocht of een nog grotere groep, die gebruikmaakt van toeslagen, via die weg geholpen kunnen worden. Een ultimum remedium zijn maatregelen die alle burgers helpen, zoals het verder verlagen van energiebelasting. Maar dan profiteren ook veel mensen die het niet nodig hebben.

Eerder dit jaar trok het kabinet al bijna 7 miljard euro uit om de koopkracht te stutten: de energiebelasting werd verlaagd, net als de accijnzen op brandstof en de btw op energie. Daarna hield het kabinet vol dat er niet meer mogelijk was om gericht groepen te helpen. Toch wordt alsnog een laatste poging gedaan, juist nu er onderhandeld wordt over de begroting voor het komende jaar die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Klap wordt hard gevoeld

“Hoewel er eerder is gezegd dat niets mogelijk is, wordt de klap nu echt hard gevoeld door steeds meer burgers,” zegt een ingewijde. “Garanties zijn er niet, maar eerder is ook gezegd dat accijnsverlaging moeilijk lag en toen kon dat toch. Hetzelfde gold voor extra geld voor de laagste inkomens.”

Premier Mark Rutte was tegelijkertijd nog somber afgelopen vrijdag: “De mogelijkheden zijn heel erg beperkt, zo niet afwezig.”

Dat geldt niet voor 2023, de eigenlijke inzet van de onderhandelingen richting Prinsjesdag. Volgens Haagse bronnen wordt er gewerkt aan een miljardenpakket. Eerder zei CDA-leider Wopke Hoekstra dat er ‘minimaal’ 10 miljard euro nodig is. Betrokkenen bevestigen dat over die orde van grootte wordt onderhandeld. Daar zitten ook maatregelen in die vanaf dan ieder jaar gaan gelden, zoals het verder verhogen van het minimumloon en uitkeringen, of een belastingverlaging voor middeninkomens.

Het is overigens nog geheel onduidelijk hoe de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun ingrepen willen betalen. Enerzijds gaat het beter dan verwacht met de overheidsfinanciën. Zo profiteert de staat ook van de hoge gasprijs en blijft er geld achter in de staatskas omdat niet alle plannen van het kabinet kunnen worden uitgevoerd: er zijn simpelweg geen werknemers voor te vinden.

Meer belasting voor bedrijven

Er is ook een meer politieke onderhandeling gaande om structureel minder belasting te heffen bij werknemers en bedrijven juist meer belasting te laten betalen. Partijen willen bovendien dat de vermogensongelijkheid in ons land afneemt. Daarom hebben ze die voor de zomer in kaart laten brengen. Dat rapport viel niet mee: de welvaart in ons land bleek nog oneerlijker verdeeld dan gedacht.

10 procent van de rijkste Nederlanders bezit liefst 61 procent van het vermogen (exclusief pensioen), de top 1 procent zelfs een kwart van het totale vermogen. Premier Rutte zei in reactie daarop dat het kabinet ‘vermogens zwaarder gaat belasten en de opbrengst gebruiken om inkomstenbelasting te verlagen’. Hij zei toen dat het kabinet rond Prinsjesdag met een plan zou komen voor minder belasting op arbeid, en meer op bezit.

Zo schaken het kabinet en de coalitiepartijen deze week op twee borden: enerzijds richten ze de blik op het nog dit jaar helpen van armere gezinnen en anderzijds op de begroting van komend jaar. Dinsdag zullen oppositiepartijen er in een debat in de Tweede Kamer nog eens op hameren zo snel mogelijk extra geld uit te trekken. Toch verwachten coalitiebronnen dat pas aan het einde van de week duidelijk zal zijn wat de vruchten van de onderhandelingen zijn.