Kabinet doet piekbelasters eenmalig aanbod: vergoeding tot 120 procent van marktwaarde

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) staat de pers te woord op het Binnenhof. Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

Piekbelasters zijn de bedrijven die op dit moment met hun stikstofuitstoot de natuur de meeste schade toebrengen. De eigenaren van deze bedrijven kunnen nu tot 120 procent van de marktwaarde vergoed krijgen. Dat bevestigen diverse kabinetsbronnen.

Daarmee komt er onder meer ruimte om een vergunning te geven aan meer dan 2500 bedrijven die door een uitspraak van de Raad van State in 2019 in de knel kwamen te zitten, de zogeheten PAS-melders. Ook kunnen enkele belangrijke bouwprojecten dankzij de ontstane ruimte een vergunning krijgen.

De regeling zou moeten ingaan op 1 april 2023 en zo'n anderhalf jaar open moeten blijven staan. De brief waarin dit staat, is dinsdagochtend al op hoofdlijnen akkoord bevonden door de betrokken ministers. Morgen krijgen andere organisaties, zoals landbouworganisatie LTO, Bouwend Nederland, en werkgeversorganisatie VNO-NCW, inzage. Vrijdag zal de voltallige ministerraad zich er nog over buigen.

Met de regeling reageert het kabinet op het advies dat onafhankelijk stikstofbemiddelaar Johan Remkes begin oktober uitbracht. Remkes vindt dat het kabinet na jaren van ‘zwalkend beleid’ razendsnel in actie moet komen om te voorkomen dat Nederland op slot komt te zitten. Volgens de oud-VVD-minister moeten binnen een jaar 500 tot 600 bedrijven drastisch stikstofuitstoot verminderen door uitkoop, verhuizen of andere bedrijfsvoering.

Meeste piekbelasters agrariërs

De bedrijven die zo snel mogelijk moeten worden uitgekocht, kunnen wat Remkes betreft zowel uit de agrarische als uit andere sectoren komen. Hij verwacht wel dat de meeste piekbelasters agrariërs zullen zijn. Als het binnen een jaar niet lukt die boeren vrijwillig uit te kopen, dan moet de overheid wat Remkes betreft overgaan tot verplichte uitkoop, iets wat hij ‘in the end niet onmogelijk’ noemt. “Een stok achter de deur is nodig.”

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu draagt de landbouw in Nederland voor 46 procent bij aan de stikstofuitstoot. Het verkeer is goed voor 11 procent, industrie en woningen voor 8 procent.