Kabinet denkt serieus aan verlenging avondklok

De politie controleert een automobilist na het ingaan van de avondklok. Beeld ANP

“Liever niet,” zei minister-president Mark Rutte dinsdagavond nog over de verlenging van de avondklok. Maar eerder die dag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verontrustende cijfers vrijgegeven waaruit bleek dat twee derde van de nieuwe coronagevallen de besmettelijker Britse variant betreft is en een derde coronagolf aanstaande is. “Dat heeft de knop doen omgaan bij een aantal bewindslieden,” zegt een ingewijde.

Aanvankelijk wilde het kabinet zo snel mogelijk af van de avondklok. Tot het werd geconfronteerd met een verontrustend deeladvies van het Outbreak Management Team (OMT), waarin staat dat de huidige epidemiologische situatie ‘nog zeer zorgelijk’ is. Naast het heropenen van het primair onderwijs en de kinderopvang is er volgens het OMT op dit moment geen ruimte voor verdere versoepelingen.

Het OMT is al langer voorstander van de avondklok. Tel daar de nieuwe kennis bij op dat het leeuwendeel van de nieuwe besmettingen komt door de Britse variant, die een reproductiegetal kent van 1,3 (100 besmette personen dragen het virus over aan 130 anderen), en de schrik zit er goed in.

Oorspronkelijk zou er komende zondag geen Catshuissessie zijn waarin over verlenging van de coronamaatregelen zou worden gesproken. Dinsdag veranderde dat, toen bleek dat een derde golf in de zorg inmiddels vrijwel onvermijdelijk is.

Vrijdag verschijnt er eerst nog een nieuw OMT-advies, waarin ook de avondklok wordt meegenomen. Het is vervolgens aan het kabinet om zich af te vragen of verlenging van de avondklok sociaal en economisch verantwoord is.

Als de nieuwste OMT-beoordeling inderdaad aanleiding geeft de avondklok te verlengen, moet de ministerraad daar begin volgende week de knoop over doorhakken. Het is essentieel dat het demissionaire kabinet daarna genoeg steun krijgt van de Tweede Kamer.

Het helpt wel dat er in de Tweede Kamer geen principiële bezwaren lijken te zijn tegen een verlenging van de avondklok. Zowel bij PvdA, D66 als GroenLinks – eerder twijfelaars – is men vatbaar voor ‘goede argumenten van het kabinet’. Het besluit tot verlenging van de avondklok wordt bij D66 en GroenLinks als minder zwaar ervaren dan het eerdere gesoebat over de instelling ervan.