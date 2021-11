Kabinet broedt op ‘avondlockdown’: veel dicht om 17.00 uur, scholen buiten schot

Beeld ANP

Urenlang vergaderden een kernteam van ministers donderdag in het Catshuis, vrijdag neemt het complete kabinet een besluit. Op tafel in de ministerraad ligt een lockdownpakket waarbij vanaf 17.00 uur veel van het sociale leven op slot gaat, maar scholen wel open kunnen blijven, bevestigen ingewijden.

Al is niets definitief: het RIVM rekent op verzoek nog de precieze effecten van deze ‘avondlockdown’ door. Het kabinet wil niet weer te weinig doen op de besmettingsgolf de kop in te drukken. De maatregelen van twee weken geleden haalden immers onvoldoende uit.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) krijgen toch al het hele najaar het verwijt te laat en te zacht in te grijpen. Tegelijkertijd aarzelen bewindspersonen ook om te veel van de samenleving op slot doen, nu burgers maatregelen zat zijn en meer dan acht op de tien Nederlanders volledig ingeënt is. “Alles ligt op tafel,” herhalen bronnen. Wel is het streven om het onderwijs uit te zonderen van nieuwe lockdownregels, hoewel scholen nu juist besmettingshaarden zijn.

Het Outbreak Management Team kwam woensdagavond op verzoek van het kabinet met spoed bijeen om een maatregelenpakket uit te dokteren. Artsen reppen van een dreigend ‘code zwart’ in ziekenhuizen, al spreken anderen - zoals De Jonge dat weer tegen. Wel volgen sowieso ‘stevige maatregelen’, kondigde de minister na een van de overleggen donderdag aan. ,,Om die kentering te forceren zijn die nodig, dat staat buiten kijf.”

Meest reële scenario is nu dus een lockdown in de avonduren, waarbij alle niet-essentiële winkels en gelegenheden de deuren zouden moeten sluiten. Een nog hardere lockdown - blijf thuis, met avondklok - zou nog niet in beeld zijn.

Vrijdag besluit het kabinet over nieuwe ingrepen en is er weer een persconferentie.

Onderwijs

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad, noemt het het daarom goed nieuws dat het OMT adviseert scholen op te houden. “We doen een beroep op het kabinet om deze lijn te volgen. Tijdens eerdere schoolsluitingen hebben we gezien dat het voor kinderen ontzettend belangrijk is om samen met klasgenootjes naar school te gaan. Dat neemt niet weg dat scholen nu voor ongekende uitdagingen staan door corona en het lerarentekort.”