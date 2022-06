Kabinet blokkeert komst omstreden datacentrum Zeewolde

Actievoerders ketenden zich dit voorjaar vast voor de deur van het ministerie van Financiën. De activisten eisten dat er geen datacentrum bij Zeewolde wordt gebouwd. Beeld ANP

Het ontwerp van het gebouw dat is ingediend door het moederbedrijf van Facebook, Meta, voldoet niet aan de gestelde voorwaarden. “Dan is ook de boodschap aan Zeewolde: dan wordt de grond nog niet verkocht,” zegt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

Tegen de komst van het centrum wordt al lang geprotesteerd. Meta wil het centrum, waar enorme computerservers moeten komen te staan, gebruiken voor de opslag van bijvoorbeeld foto’s en filmpjes van de miljarden Facebookgebruikers. Daar is jaarlijks net zoveel energie voor nodig als 460.000 huishoudens gebruiken.

De gemeente Zeewolde wilde het centrum destijds graag binnenhalen. Daarvoor zijn al allerlei procedures doorlopen. Alleen is de grond waarop het centrum moet komen deels in handen van het Rijk. En het kabinet was minder happig; het wil die grond alleen verkopen als het centrum voldoet aan strenge voorwaarden. Zo moeten dak en gevel voorzien worden van zonnepanelen en moeten de servers ‘zo veel mogelijk’ gekoeld worden met regenwater in plaats van drinkwater. Onderzoeksbureau TNO heeft het ontwerp van het gebouw beoordeeld op die eisen.

Onteigenen

De Jonge gaat nu in gesprek met de gemeente Zeewolde over hoe het verder moet. Het kan nog zijn dat de gemeente de grond formeel onteigent, waardoor de bouw alsnog kan doorgaan. Maar sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen is een meerderheid van de raad in de gemeente tegen de komst van het datacentrum. De kans dat het er ooit nog komt, lijkt dan ook nihil. Overigens heeft Meta onlangs al laten weten de plannen, door alle weerstand die ze oproepen, ‘op pauze’ te zetten.

Het kabinet wil een rem zetten op de komst van nieuwe zogeheten hyperscaledatacentra. De Jonge: “Die vragen ongelooflijk veel ruimte en ongelooflijk veel energie. Nederland is zo klein en schaarste zo groot, dat we ons niet kunnen veroorloven slordig met onze ruimte en energie om te gaan.” Een uitzondering komt er voor twee plekken: Hollandse Kroon en Groningen.