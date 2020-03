Kabinet biedt steun aan coronagedupeerde mkb-bedrijven

Maandag hield Hotel Pontsteiger, in de gelijknamige kolos aan het IJ, de deuren al gesloten. Beeld Lin Woldendorp

Dat heeft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken woensdagmiddag bekend gemaakt. Het kabinet verruimt de regels voor mkb-bedrijven die onder meer door de stikstofproblematiek in de problemen zijn gekomen.

“We zijn aan het kijken of de regeling kan worden aangepast, zodat we ondernemers daarmee kunnen helpen,” zegt Keijzer. “Dat betekent dat ze tegen aantrekkelijke voorwaarden geld los kunnen krijgen om de moeilijke tijd die eraan komt te overbruggen.” Het gaat volgens haar vooral om bedrijven in de horeca, het toerisme, evenementenbranche, en de detailhandel .

Dinsdag riep de horecabranche het kabinet al op om restaurants en hotels, die zowel in Amsterdam als in Brabant zwaar worden getroffen door wegblijvende klanten, bij te staan met overbruggingskrediet en steunmaatregelen. Inmiddels luidt ook de kappersbranche de alarmbel.

Volgens brancheorganisatie Anko zijn in Brabant de eerste kapsalons al gesloten. “Maar ook kapsalons die nog open zijn en kapsalons in de rest van het land voelen de gevolgen van het virus. Klanten blijven weg, met omzetverlies tot gevolg.” Anko wil een noodfonds voor kleine ondernemers.

Gedupeerde taxibedrijven

Vakbond CNV vraagt gemeenten om steun voor gedupeerde taxibedrijven. “Doordat in sommige regio’s scholen sluiten en bijeenkomsten worden geschrapt, valt het leerlingen- en speciaal vervoer nu her en der stil,” aldus CNV-bestuurder Agostino di Giacomo Russo. “Taxibedrijven komen daardoor financieel erg in het nauw; de salarissen vallen niet stil.”

De bond wil dat gemeenten taxibedrijven blijven betalen, ook al worden ritten niet uitgevoerd. “Veel contracten kennen de clausule dat alleen voor uitgevoerde ritten wordt betaald. Maar daarmee schieten gemeenten in eigen voet: aan een failliete taxionderneming hebben ze ook niets. Het bijzonder vervoer moeten toch worden uitgevoerd.”

Bedrijven kunnen al een beroep doen op de regeling voor arbeidstijdverkorting waarbij de overheid bijdraagt aan salarissen als personeel thuis zit. Volgens de staatssecretaris hebben zich daarvoor inmiddels ‘enkele honderden’ bedrijven gemeld.