Kabinet biedt op 19 december in acht landen excuses aan voor slavernijverleden

Begin deze maand kwam al naar buiten dat het kabinet spijt gaat betuigen. In 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland werd afgeschaft.

Bewindslieden van het kabinet reizen niet alleen naar Suriname, maar ook naar Caribisch Nederland om daar excuses te maken. Premier Mark Rutte zal dat in Nederland doen.

Volgens de NOS melden haar bronnen dat staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) naar Aruba zal gaan en minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) naar Bonaire. Verder meldt de NOS dat staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) naar Curaçao gaat, staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) naar Sint-Eustatius, staatssecretaris Maarten van Ooijen (Welzijn) naar Saba en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) naar Sint-Maarten.

Het nieuws komt naar buiten op de dag dat Suriname de onafhankelijkheid viert: Srefidensi Dey. Op 25 november 1975 werd Suriname een onafhankelijke republiek.

Excuses Amsterdam

Burgemeester Femke Halsema heeft namens Amsterdam vorig jaar excuses aangeboden, tijdens de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden. “Geen enkele nu levende Amsterdammer heeft schuld aan het verleden,” zei de burgemeester. “Als bestuur nemen wij wel onze verantwoordelijkheid hiervoor. (...) Voor de actieve betrokkenheid van het Amsterdamse stadsbestuur bij het commerciële systeem van koloniale slavernij en de wereldwijde handel in tot slaafgemaakten bied ik, namens het college van burgemeester en wethouders, excuses aan.”

