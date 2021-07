Kabinet beslist maandag over eendaagse festivals, kort geding uitgesteld

Milkshake Festival in het Westerpark, 30 juli 2016. Beeld Marc Driessen

Het kabinet heeft eerder deze week besloten meerdaagse festivals tot 1 september te verbieden. De grootste festivals die door het besluit werden getroffen, zijn onder meer Lowlands, Down the rabbit hole en Mysteryland. “We doen dit nu omdat we festivals duidelijkheid moesten geven en het is helaas niet verantwoord om dit door te laten gaan,” zei demissionair premier Mark Rutte.

De Amsterdamse festivalorganisatie ID&T en ruim veertig andere evenementenorganisatoren spanden een kort geding aan tegen de overheid over evenementen zonder overnachting. Dat zou vrijdag dienen, maar wordt met het oog op het nu aangekondigde besluit uitgesteld, laat ID&T weten. Mocht het kabinet besluiten zulke evenementen toch te verbieden tot 1 september, dan zal het kort geding komende week alsnog dienen.

Duidelijkheid

De evenementenorganisatoren wilden voor 1 augustus duidelijkheid van de overheid over het doorgaan van de evenementen zonder overnachting. Anderhalve week geleden gaf ID&T aan het kort geding uit te stellen omdat de evenementensector met het kabinet om tafel ging.

Beeld ANP Kippa

IIn dat gesprek constateerden zowel branche en als overheid dat het veilig laten doorgaan van festivals met overnachting logistiek onuitvoerbaar is. Voor de evenementen zónder overnachting zagen de festivalorganisatoren echter geen andere optie dan het kort geding door te zetten om een sneller besluit af te dwingen omdat de risico’s voor de ondernemers en de andere betrokkenen te groot zijn geworden.

“We zijn blij dat we samen met de Alliantie van Evenementenbouwers het kabinet hebben kunnen overtuigen van de noodzakelijkheid van snelle besluitvorming voor onze branche,” zegt Rosanne Janmaat, operationeel directeur van ID&T Groep. “Wij gaan ervan uit dat het besluit maandag positief zal uitpakken en dat er vanaf 14 augustus weer evenementen kunnen plaatsvinden, vanzelfsprekend op een veilige en verantwoorde manier.”

De organisaties die zich voor het geding bij ID&T hebben aangesloten zijn onder meer die van Paaspop, Apenkooi, Zwarte Cross en Het Amsterdams Verbond.

Het kabinet zegt te begrijpen dat organisatoren van eendaagse festivals nu met de handen in het haar zitten qua voorbereiding. Mocht worden besloten dat die evenementen na 13 augustus worden geschrapt, dan zullen alle gemaakte kosten worden gedekt. De financiële regelingen voor evenementen zullen daarvoor worden verruimd, schrijft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Moeilijk te schatten risico

Het kabinet wil voorkomen dat de organisatoren van eendaagse evenementen zonder overnachting de voorbereidingen – misschien onnodig – stopzetten omdat ze bang zijn dat ze bij een verbod op deze festivals alle gemaakte kosten zelf zullen moeten dragen.

‘Organisatoren van evenementen die zijn voorzien kort na 13 augustus, zijn afhankelijk van het politieke besluit op uiterlijk 13 augustus over de periode daarna, waardoor het risico voor hen moeilijk in te schatten is,’ schrijft Keijzer. ‘Daarmee bestaat een ongewenste prikkel om voorlopig geen kosten te maken en de voorbereidingen te staken.’

Met de verruiming van de regeling voor evenementen die van 14 augustus tot en met 3 september gepland staan, heeft het kabinet gehoor gegeven aan een motie van CDA-Kamerlid Joba van den Berg.