Kabinet beslist: horeca en cultuur moeten zeker tot 25 januari wachten op versoepelingen

Behalve onderwijs, sport, winkels en contactberoepen willen ook horeca en cultuur open. Beeld ANP

Donderdag lekte al uit dat het kabinet koerst op een gedeeltelijke heropening: het onderwijs (mbo, hbo en universiteit) gaat open, sporten mag weer, een bezoek aan winkel en kapper kan ook. Shoppen leek alleen op afspraak te kunnen, maar ingewijden stellen dat die restrictie van de baan is. Winkelen kan zonder afspraak, wel zal er een beperkt aantal bezoekers welkom zijn en moet de boel om 17.00 uur dicht.

De details en precieze regels worden later bekend, maar duidelijk is wel dat het OMT het nu te vroeg vindt om ook horeca en cultuurinstellingen in één keer te openen.

Het kabinet volgt die lijn en versoepelt niet voor cafés, restaurants en theaters, melden bronnen. Wel komt er snel een nieuw weegmoment: “Over tien dagen wordt opnieuw bekeken of het open kan,” meldt een ingewijde. De aangekondigde muiterij van ondernemers wordt op het Binnenhof met enige zorg bekeken, stelt de bron.

“Deze stap is best eng,” zegt een Haagse bron, die erop wijst dat de besmettingsaantallen alleen maar verder zullen stijgen als er versoepeld wordt. Omdat de omikronvariant minder ziekmakend is, durft het kabinet het toch aan. “Maar de aantallen zullen toenemen.”

Deze maatregelen kunnen we verwachten

- Alle onderwijs kan weer fysiek

- Sporten mag weer: binnen en buiten, van sportschool tot competitiewedstrijden (zonder publiek)

- Winkelen kan weer (zonder afspraak, met een maximum aantal klanten en uiterlijk open tot 17.00 uur)

- Contactberoepen als kapper en nagelstylist kunnen open op afspraak (wel met beperkte openingstijden)

- Quarantaineregels en mondkapadvies worden mogelijk aangepast

- Horeca en cultuur moeten nog dicht blijven, nieuw weegmoment op 25 januari

Bij cultuurinstellingen en cafés en restaurants klinkt kritiek: ondernemers zijn het zat, eisen ook heropening en dreigen met muiterij. “Winkels kunnen op afspraak klanten ontvangen. Bij ons bestaat dat ook en heet het reserveren, wat een-op-een veilig in te voeren is,” zegt voorzitter Robèr Willemsen van de Koninklijke Horeca Nederland. “Ik vrees dat er veel kikkers zullen zijn die we niet in de kuip kunnen houden. We zijn het enige land in Europa dat dicht is.”

Zuid-Limburgs signaal

De burgemeesters van vijftien gemeenten in Zuid-Limburg geven horeca- en cultuurinstellingen zaterdag (van tien uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds) de ruimte om de deuren te openen – tegen de regels in. “Op deze manier hebben zij de gelegenheid om een signaal af te geven dat de ernst van hun situatie onderschrijft,” aldus de burgemeesters in een statement. De opening moet wel op een veilige manier gebeuren. Er moet anderhalve meter afstand worden gehouden, mondkapjes zijn verplicht en coronatoegangsbewijzen moeten worden gecontroleerd.

Burgemeesters gaan zelf over de handhaving van de coronaregels. Eerder lieten diverse burgemeesters al weten dat ze de opening van winkels en horeca zaterdag oogluikend zullen toestaan. Ze zien het als een demonstratie tegen de strenge lockdown.

Hoewel justitieminister Dilan Yeṣilgöz eerder deze week even leek te twijfelen of er dan strak gehandhaafd moet worden, stelt ze na kritiek daarover dat de regels wel degelijk nageleefd moeten worden. Ook het Veiligheidsberaad benadrukte dat donderdag na overleg. Ondernemers die toch open gaan, krijgen eerst een waarschuwing of een boete. In het uiterste geval kan een zaak gedwongen gesloten worden, zei voorzitter Hubert Bruls.

Justitieminister Yeṣilgöz en minister Kuipers van Volksgezondheid gingen woensdag in op vragen over handhaving bij ondernemers die de coronaregels negeren: