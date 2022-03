Kabinet bereidt zich voor op permanent verblijf Oekraïense vluchtelingen

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD). Beeld ANP/Marco de Swart

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) benadrukt dat het moeilijk is om een woning te vinden en dat het ‘niet de bedoeling’ is dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen ‘die situatie nog lastiger maakt’. “De opvang moet dan ook zo georganiseerd worden, dat andere woningzoekers niet worden verdrongen.”

Met het Nationaal Programma Opvang Oekraïense Vluchtelingen gaat het kabinet zich voorbereiden op ‘de volgende fase’: langdurige opvang van grote aantallen mensen uit Oekraïne. Daarvoor kijkt Van der Burg ook nadrukkelijk naar maatschappelijke organisaties, de private sector en andere partijen. Volgens Van der Burg vergt een nationale opvangorganisatie ‘de inzet van iedereen’.

Werken

Oekraïners die naar Nederland komen, hebben dankzij een Europese richtlijn recht op onderdak, gezondheidszorg, onderwijs. Het kabinet wil Oekraïners per 1 april een vrijstelling geven op de werkvergunningsplicht die nu geldt voor mensen buiten de Europese Unie.

Op korte termijn houdt het ministerie van Onderwijs er rekening mee dat 15.000 tot 25.000 leerplichtige Oekraïense kinderen naar ons land komen en onderwijs nodig hebben. Die komen als het aan minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs ligt niet in gewone scholen terecht. Nieuwkomerscholen, waar bijvoorbeeld asielzoekerskinderen les krijgen, worden uitgebreid. Dat onderwijs blijft ‘zo lang als het kan de voorkeur hebben’ boven gewone scholen.

Het kabinet vroeg de veiligheidsregio’s al eerder om 50.000 opvangplekken te regelen, in sportzaken en evenementenhallen. Ook boden veel mensen een vakantiehuisje of kamer in hun huis aan.