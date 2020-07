Kabinet belooft beterschap na testproblemen bij GGD’s

Medewerkers van de GGD Utrecht nemen coronatesten af in Houten. De GGD’s kunnen de toenemende vraag naar testen amper aan. Beeld ANP

De afgelopen weken regende het klachten van mensen die niet tijdig getest konden worden of die lang moesten wachten op de uitslag. Ook bleken veel GGD’s slecht bereikbaar.



Afgesproken is dat iedereen die klachten heeft binnen 24 uur een test kan laten uitvoeren en ook binnen 24 uur een uitslag krijgt. Dat wordt nu vaak niet gehaald. Wel krijgt iemand in 90 procent van de gevallen binnen 48 uur na de test de uitslag te horen, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. In drie GGD-regio’s is de vraag zó groot dat een afspraak binnen 24 uur tijdelijk niet te maken is.



In sommige regio’s is het aantal mensen dat zich wil laten testen met 60 procent toegenomen. Begin juni werden wekelijks nog ongeveer 50.000 testen afgenomen, inmiddels zijn dat er ruim 110.000 per week. De Jonge vindt dat overigens een goede ontwikkeling. Bij de bestrijding van het coronavirus is het immers belangrijk dat mensen met klachten zich zo veel mogelijk laten testen. De minister laat nog onderzoeken hoe het komt dat ineens veel meer mensen zich melden. Wel wijst hij erop dat ‘na de berichtgeving dat Nederlanders bij klachten nog niet snel genoeg de stap zetten om een test aan te vragen, de dag hierop de testvraag snel opliep’.

Besmettingen

Dat steeds meer mensen zich laten testen, leidt er automatisch toe dat ook meer mensen die besmet zijn worden opgespoord. Maar, zo benadrukt De Jonge: het feit dat het aantal besmettingen de afgelopen weken fors stijgt, komt niet alleen omdat meer mensen zich laten testen. ‘We zien niet meer positieve uitslagen omdát we meer testen, maar omdat er ook daadwerkelijk meer besmettingen zijn,’ waarschuwt hij.

Hoewel er nog geen reden is voor paniek (het aantal ziekenhuisopnamen stijgt niet en het aantal verpleeghuizen met besmettingshaarden neemt af), is het kabinet wel bezorgd om het toenemend aantal besmettingen. Volgens De Jonge vinden mensen ‘het steeds lastiger om zich aan de basisregels te houden.’ Vooralsnog ziet het kabinet echter geen reden extra maatregelen te nemen. Het wacht een advies van het Outbreak Management Team (OMT) af dat zich onder andere buigt over de vraag of het dragen van mondkapjes in bijvoorbeeld winkels nodig is.

Volgens De Jonge doen GGD’s er alles aan om het groeiend testen sneller uit te voeren. Wel gaat hij met in overleg. Zo wil hij dat GGD’s meer gekwalificeerd personeel achter de hand houden dat kan bijspringen als het nodig is. Ook moet het makkelijker worden om via een beveiligde internetsite een afspraak te maken voor een test. De uitslag moet dan ook snel zelf op de site terug te vinden zijn, zodat niet meer elke uitslag hoeft te worden doorgebeld.