Kabinet behandelt opvang Oekraïense vluchtelingen als crisis: ‘Alle hens aan dek’

Minister-president Mark Rutte: ‘We moeten zorgen dat we zo goed mogelijk opvang gaan bieden.’ Beeld ANP

Premier Mark Rutte kondigde de crisisstructuur dinsdag aan na kabinetsoverleg over Oekraïne op het ministerie van Algemene Zaken in Den Haag. “Momenteel vangt Polen verreweg het grootste aantal vluchtelingen op. Maar ze kunnen ook hierheen komen, daar moet je op voorbereid zijn. Daarom gaat de besluitvorming nu ook formeel volgens de crisisstructuur, dan is sneller handelen mogelijk.”

Met de speciale crisisorganisatie wordt de structuur van de besluitvorming aangepast, ‘over de departementen heen’. Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz (VVD) zal als coördinerend minister fungeren. Eerder werd deze Haagse crisisstructuur opgetuigd na de aanslag op vlucht MH17, de tramaanslag in Utrecht, na orkaan Irma maar ook tijdens de coronapandemie.

Rutte: “Nu gaat het om ongeveer duizend geregistreerde vluchtelingen in Nederland, maar we weten niet met hoeveel dat stijgt. Daarvoor hebben we ook geen draaiboek liggen nu, veel hangt gewoon af van het absorptievermogen van Polen. Daar worden nu heel veel mensen opgevangen. We moeten zorgen dat we zo goed mogelijk opvang gaan bieden, ook onderwijs voor de kinderen uit Oekraïne, natuurlijk.”

Volle opvang

Maandag strandden Oekraïense vluchtelingen al bij de noodopvang in het Gelderse Harskamp, die vol bleek. De nood is hoog, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA): meer noodopvangplekken zijn snel nodig, aldus de opvangorganisatie.

Volgens staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg (VVD) gaan burgemeesters gezamenlijk zorgen voor de ‘eerste 25.000 opvangplekken’. “Het kan zijn dat er hotels worden geregeld, of leegstaande panden met noodbedden. Eerst zullen we mensen in een vorm van noodsituatie opvangen. Als ze langer blijven, dan zal er een andere vorm van opvang moeten komen. Nu is het alle hens aan dek, we kijken waar mogelijkheden zijn.”