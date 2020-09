Kabinet: 1 miljoen voor noodhulp na brand Grieks vluchtelingenkamp

Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Beeld ANP/Remko de Waal

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) besloot het bedrag vrij te maken na de branden die afgelopen nacht het vluchtelingkamp Moria op Lesbos teisterden. Daarbij werden 13.000 vluchtelingen geëvacueerd. Het kamp is grotendeels verwoest.

Waar het bedrag precies aan wordt uitgegeven, moet nog worden besproken met de Griekse autoriteiten en hulporganisaties ter plekke.

Volgens Kaag is Nederland ‘solidair met de vluchtelingen en migranten’ en met de Grieken. “Het is vreselijk dat zovelen in het opvangkamp, waar de omstandigheden al zo dramatisch waren, zijn getroffen door de branden. Onze prioriteit is nu om menswaardige opvang te bieden.”