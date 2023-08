Kaag waarschuwt Kamer: Nederland kan Europese miljarden mislopen

Sigrid Kaag, minister van Financien en Marnix van Rij staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst in de Tweede Kamer. Beeld ROBIN UTRECHT / ANP

De demissionaire status van het kabinet kan er daardoor toe leiden dat het begrotingstekort met miljarden oploopt, waarschuwt minister van Financiën Sigrid Kaag in een brief aan de Kamer. In het uiterste geval kan Nederland het volledige bedrag waar het recht op heeft (5,4 miljard euro) mislopen.

Lidstaten krijgen geld van de Europese Unie als onderdeel van het veelbesproken Herstel- en Veerkrachtplan. Deze miljarden komen uit een gemeenschappelijke pot van Europees geld. Het idee achter de gezamenlijke leningen is dat landen zo kunnen investeren in bijvoorbeeld economie en vergroening om sterker uit de coronacrisis te komen.

Nederland wil de Europese miljarden onder meer gebruiken voor investeringen in digitalisering en verduurzaming. Ook voorzien de ingediende plannen in hervormingen van de arbeidsmarkt, de woningmarkt en het belastingstelsel, zoals de aanpak van schijnzelfstandigheid en de invoering van rekeningrijden.

Controversieel verklaren

Maar na een betaalverzoek moeten landen wel bepaalde mijlpalen halen om recht te hebben op het geld. De kans bestaat dat aan deze voorwaarden niet wordt voldaan als de Tweede Kamer plannen controversieel verklaart. Dat betekent dat ze voorlopig stil komen te liggen. De Kamer besluit hier over twee weken over.

Als dat gebeurt, kan Nederland gekort worden. Zo’n korting kan oplopen tot een half miljard euro. Maar als ook het totaalpakket niet meer voldoet aan de Europese vereisten, staat zelfs ‘het volledige bedrag van 5,4 miljard euro onder druk,’ waarschuwt Kaag.

De Europese Commissie heeft de bevoegdheid om een eventuele korting te verzachten, maar daar hoeft Nederland volgens Kaag niet op te rekenen. Zij verwacht eerder een strenge aanpak, aangezien het kabinet zich er in de onderhandelingen over het Herstel- en Veerkrachtplan zelf juist hard voor heeft gemaakt dat lidstaten strikt aan de voorwaarden worden gehouden.

Besluiten over welke onderwerpen controversieel worden verklaard zijn ‘vanzelfsprekend te allen tijde aan uw Kamer,’ benadrukt de bewindsvrouw in haar brief. Ze noemt het wel ‘noodzakelijk’ om de mogelijke consequenties uit te leggen aan de Kamer, zodat fracties ‘volledig geïnformeerd besluiten’ kunnen nemen.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.