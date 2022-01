Kaag vond voorval met fakkel bedreigend en angstaanjagend

Beeld ANP

‘De stelselmatige bedreiging van politici ondermijnt de rechtsstaat en de democratie,’ schrijft Kaag in haar verklaring. ‘Dat maakt dat wij allen, maar dan ook allen, een rol en verantwoordelijkheid hebben. We kunnen het niet in stilte laten passeren.’ Volgens haar is er ‘werk aan de winkel’, al zegt ze niet waar volgens haar een oplossing gevonden kan worden.

Kaag heeft in haar verklaring ook kritiek op ‘wie denkt deze bedreigingen te moeten aanjagen’, zonder daarbij namen te noemen. ‘Gisteravond laat nogmaals zien dat woorden leiden tot acties. Wees voorzichtig met het woord, met elkaar, en wees zuinig op onze democratie.’

Gisteravond kreeg ik thuis bedreigend bezoek. Lees hier mijn reactie.



Mijn boodschap: wees voorzichtig met het woord, met elkaar, en wees zuinig op onze democratie. pic.twitter.com/BcowRuVFAk — Sigrid Kaag (@SigridKaag) 6 januari 2022

27-jarige Amsterdammer opgepakt

Een bekende coronademonstrant is woensdagavond in het centrum van Den Haag opgepakt nadat hij met brandende fakkel langs de woning van D66-leider Sigrid Kaag liep. De 27-jarige Amsterdammer werd vorige maand in Rotterdam ook al gearresteerd toen hij bij de woning van demissionair coronaminister Hugo de Jonge aanbelde.

Toen hij na meerdere vorderingen van agenten weigerde de wijk te verlaten, werd hij opgepakt. Diezelfde nacht nog werd hij vrijgelaten, maar een dag later werd de man tijdens een nieuw protest in Amsterdam opnieuw aangehouden op verdenking van bedreiging van De Jonge.

Hugo de Jonge

De Jonge zei donderdag over het incident dat ‘woorden ertoe doen’. Dat onder meer ChristenUnieleider Gert-Jan Segers een link legt tussen de bedreigingen en de uitlatingen van politici van Forum voor Democratie (FVD), vindt De Jonge terecht. “We kennen allemaal de woorden die ze kiezen,” zei De Jonge over de politici van FVD. “Ik denk dat dat verband niet moeilijk te leggen is.”

“Spreken over tribunalen, over politici die achter de tralies moeten, überhaupt de hele manier waarop Forum zijn woorden kiest, dat is niet zonder gevaar. Er zijn mensen die zich daardoor gelegitimeerd voelen om over te gaan tot gedrag richting politici dat ver over de grens is. Intimidatie, bedreiging, dat is niet anders te zien.”

Het is volgens video’s op internet al de tweede keer dat de Amsterdammer deze week in Den Haag is opgepakt. Dinsdagavond voerde de man op het Plein ook al actie tegen de coronamaatregelen. Hij werd gedurende de coronapandemie tijdens protestacties eerder al geregeld aangehouden.

De man is een veel geziene gast bij coronademonstraties en ander verzet tegen de overheidsmaatregelen om het virus in te dammen. Kenmerkend zijn het rode petje, zijn gele hesje, zijn ov-fiets en zijn uitgesproken geloof in God.

‘Liefde, vrijheid, geen World Economic Forum,’ scandeert de demonstrant op de video van woensdagavond, terwijl hij met een grote fakkel in zijn hand komt aangelopen bij de woning van aankomend minister van Financiën en D66-leider Sigrid Kaag.

‘Speciaal voor de dame die hier woont,’ zegt de filmende vrouw. ‘NSB, weg ermee!’ roept de man herhaaldelijk, al zwaaiend met een fakkel. ‘Woont hier mevrouw Kaag? Kunt u even komen, we willen met u spreken. Stop deze massamoord, stop de derde Wereldoorlog.’

Dit filmpje, deze mensen, dit is echt bizar. Met nota bene een brandende fakkel iemand thuis bedreigen en intimideren. Dit gaat alle perken te buiten. Waar haal je het gore lef vandaan. Alle support voor Sigrid Kaag en haar familie hier in. 😠 pic.twitter.com/SLxoKWd1zm — Emre 🎅🏼 (@EmreHoog) 5 januari 2022