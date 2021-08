Kaag: Politieke druk op VS heeft niet gewerkt

Sigrid Kaag (D66). Beeld ANP

“We kunnen constateren dat politieke druk uit de internationale gemeenschap niet heeft gewerkt.”

Nederland deed met andere landen samen een klemmend beroep om het vliegveld in Kaboel langer open te houden. De Amerikaanse president Biden gaf daar geen gehoor aan, ook omdat de Taliban stelden dat er ‘consequenties’ zouden volgen als alle internationale troepen op 31 augustus niet weg zouden zijn.

Volgens Kaag was de Nederlandse evacuatieoperatie ‘in vergelijking met veel Europese landen’ een ‘heel mooie inzet’. “Maar het is nooit genoeg als je kijkt naar de aantallen. Iedereen die we achterlaten... dat voelt verschrikkelijk.”

De D66-bewindsvrouw kon nog niet zeggen hoeveel mensen zijn achtergebleven. “We hebben lijsten, daar kijken we naar. De vraag is makkelijk, maar het antwoord is lastiger.” Dat komt volgens haar omdat het gaat om Nederlanders met hun gezinnen, nog ‘een aantal’ tolken die voor Defensie hebben gewerkt en mensenrechtenvertegenwoordigers of anderen die Nederland hebben geholpen.

Taliban

Volgens Kaag wordt op ‘alle manieren’ geprobeerd mensen nog naar Nederland te halen. “Daar zijn alle inspanningen op gericht.” Nederland trekt daarbij samen op met Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk. Op dit moment heeft Nederland zelf ‘geen direct contact’ met de Taliban, zegt Kaag. “Dat is een politieke keuze.”

Kaag noemde donderdag, toen veel doden vielen bij meerdere explosies, ‘een trieste dag’. Ze heeft ‘op dit moment geen indicaties’ dat daarbij Nederlanders zijn omgekomen. “Maar ik durf het ook niet uit te sluiten.” Er zijn ook veel Amerikaanse militairen omgekomen, memoreerde de bewindsvrouw. “Daar moeten we een speciaal eerbetoon aan geven. Zij hebben in de vuurlinie gestaan van alle evacuaties.”

Daarbij was de toegang tot het vliegveld de afgelopen week een groot probleem. Mensen slaagden er niet of nauwelijks in op het vliegveld van Kabul te komen door de vele checkpoints van de Taliban en een menigte van wanhopige mensen die probeerden weg te komen.