Kaag over stoppen als minister voor Buitenlandse Handel: ‘Ik kan niet op vijf plekken tegelijk zijn’

Demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66). Beeld ANP/Bart Maat

“Ondanks de rondtrekkende deltavariant gaat de wereld weer meer open,” zei Kaag naar afloop van de ministerraad. De agenda loopt alweer vol met afspraken ‘in het vergadercircuit’ en vanaf september wil het kabinet weer handelsmissies gaan leiden. “Als er zoveel trajecten gaan lopen, is het handig dat één persoon zich daar 100 procent op kan richten – voor een paar weken of langer.”

Burn-out

Kaag nam in mei het ministerschap van Buitenlandse Zaken over van Stef Blok, die minister van Economische Zaken werd nadat VVD’er Bas van 't Wout thuis kwam te zitten met een burn-out. Ze bleef daarbij ook minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.



Hoe lang die periode zal duren, daar wil Kaag ‘geen wilde uitspraken’ over doen. “Wij hechten er aan dat we zo snel mogelijk de formatie kunnen afronden.” Maar, relativeert ze: “Dat zeggen we sinds 18 maart al.” Ook zeggen de vervangingen volgens Kaag ‘iets’ over de werkdruk binnen het kabinet. “Al die petten…” Kaag combineerde het leiderschap van D66 en de formatie met het ministerschap van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

‘Fysiek onmogelijk’

Zelf vond ze dat niet te zwaar. “Maar ik kan niet op vijf plekken tegelijk zijn in de wereld. Als ik in Washington moet zijn voor de Wereldbank, kan ik niet in Den Haag zijn voor de formatie en ook niet in Egypte voor een ontwikkelingssamenwerkingsbezoek. Dat is fysiek onmogelijk.”

D66 krijgt een extra minister, maar die krijgt ‘geen politiek gewicht’, stelt Kaag. De nieuwe bewindsman of –vrouw krijgt, net als PvdA-invaller Martin van Rijn, geen stemrecht in de ministerraad. “Je moet het een beetje zien als zwangerschapsverlof. Dan wordt je ook vervangen.”

Over de formatie liet Kaag weinig los. Volgende week komen zij en VVD-leider Mark Rutte weer samen bij informateur Mariëtte Hamer. “Dat is het moment om een vooruitblik te geven.” Na volgende week ligt de formatie drie weken stil. “Iedereen heeft behoefte aan een beetje rust, al is het maar thuis.”