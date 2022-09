Kaag haalt uit: Mijn gezin en ik moeten beveiligd worden wegens haat die Forum aanjaagt

Minster Sigrid Kaag op het Binnenhof. Voor het eerst koppelt zij bedreigingen aan haar adres direct aan Forum voor Democratie. Beeld ANP

Kaag wordt al langer bedreigd. Ook dook in januari de 29-jarige Max van den B. op bij haar huis, met een brandende fakkel. Die uitte kort daarvoor in een filmpje kritiek op het World Economic Forum, het platform in Davos waarover FvD al vaak kritiek uit. Volgens de partij is dat een soort schaduwmacht van de wereld, waartoe Kaag zou behoren.

Kaag kreeg donderdagmorgen in een debat in de Tweede Kamer kritiek van FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen dat zij de belangen van Nederland niet zou dienen. De minister reageerde daar fel op. Volgens haar ondergraaft FvD ‘het vertrouwen in onze politiek en instellingen met ongefundeerde suggesties of verdachtmakingen’.

“Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten. Ik hecht eraan dit te zeggen aan het begin van het politieke jaar, omdat mijn gezin en ik al een hele periode lang, ook via sociale media, aangejaagd door de partij van meneer Van Houwelingen, te pas en te onpas nu ook beveiliging nodig hebben. Ik trek hier een streep.”

Forum

Het is voor het eerst dat Kaag bedreigingen aan haar adres zo direct koppelt aan Forum voor Democratie. Eerder deden alleen CDA-minister Hugo de Jonge en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers dat. In januari, na het incident met de fakkel, zei De Jonge: “Woorden doen ertoe. Spreken over tribunalen, over politici die achter tralies moeten. Überhaupt de hele manier waarop Forum voor Democratie zijn woorden kiest, dat is niet zonder gevaar. Er zijn mensen die zich daardoor gelegitimeerd voelen om over te gaan tot bedreiging en intimidatie. We kennen allemaal de woorden die ze kiezen. Ik denk dat dit verband niet moeilijk te leggen is, dat dit verband er is.”

CU-leider Segers noemde de bedreigingen ‘de oogst’ van uitlatingen door Forum. “Als je keer op keer het gif van ‘verzet’, ‘tribunalen’ en ‘opsluiting van je politieke tegenstanders’ zaait, dan is het dit soort intimidatie en bedreiging dat je oogst. Tegen iedereen met een zwak voor FvD zou ik willen zeggen: word wakker.”

Forum-Kamerlid Van Houwelingen reageerde na de woorden van Kaag. “Vanzelfsprekend zijn alle vormen van bedreigingen vreselijk.” Hij vindt echter dat de minister ‘niet handelt in het belang van Nederland’, zoals op het gebied van Europees financieel beleid, waar het debat over ging.

De man die met een fakkel bij Kaags woning stond werd veroordeeld tot zes maanden cel. Hij is inmiddels weer vrij en demonstreerde de afgelopen twee dagen met een megafoon bij het Kamergebouw.