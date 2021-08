Kaag geeft toe: ‘We hebben het niet zien aankomen, we hebben dit verkeerd ingeschat’

Sigrid Kaag (rechts), Ank Bijleveld en Ankie Broekers tijdens het commissiedebat in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Maandag vertrok een eerste evacuatievlucht naar Afghanistan, maar dat vliegtuig kon niet landen door de chaos in Kabul. Kaag erkent dat het tempo van de opmars van de Taliban zwaar onderschat is.

“Het heeft de hele internationale gemeenschap verrast. Er heeft zich een ramp voltrokken. Onze verwachting was, dat is nu dus naïef gebleken, dat het Afghaanse leger meer weerstand zou kunnen of willen bieden. We hebben het niet zien aankomen, we hebben de situatie verkeerd ingeschat (...) Er vallen veel lessen te trekken. Dit is een dramatisch einde. Ik kijk er met een enorme somberheid naar. Ik ben bang dat alle verworvenheden in één keer worden weggevaagd.”

Al het Nederlandse ambassadepersoneel heeft Afghanistan maandagavond verlaten. Het was de bedoeling dat de tijdelijk zaakgelastigde zou worden vervangen door de ambassadeur, die elkaar om de zes weken afwisselen. Maar dat kon vanwege de veiligheidssituatie niet. Een tijdelijk ambassadeteam – inclusief ambassadeur en 62 militairen voor hun bescherming – is nu onderweg naar de regio.

Kaag spreekt tegen dat Nederlands ambassadepersoneel de Afghanen die voor de Nederlandse ambassade hebben gewerkt in de steek zou hebben gelaten.

Compound ontruimd

Zondag werd het ambassadepersoneel plotseling van het bed gelicht door de Amerikanen. “De boodschap was ‘nu ontruimen’. Dat was midden in de nacht. ‘De compound wordt binnenkort overvallen door de Taliban, ga nu naar de luchthaven’,” zei Kaag, die wilde benadrukken dat de Nederlandse diplomaten geen andere keus hadden dan mee te gaan met de Amerikanen. “Zij konden alleen internationaal uitgezonden personeel meenemen.”

Het lokale, Afghaanse ambassadepersoneel wacht nu nog op hulp. Kaag hoopt dat de komende dagen nog een flink aantal mensen in veiligheid kan worden gebracht. “Zeker het lokale ambassadepersoneel. Zij hebben alles in het werk gesteld om het vertrek van de tolken mogelijk te maken.”

Vanuit Kabul wordt straks geprobeerd om mensen te evacueren. Nederlanders en Afghaanse helpers – zoals tolken – buiten de hoofdstad kunnen lastig geholpen worden. “Wij hebben niet de middelen om mensen uit delen van Afghanistan te halen. Daar kampen alle landen mee. Zij die verder weg van Kabul wonen moeten nog grotere risico’s nemen om de luchthaven te bereiken, het is allemaal totaal onzeker.”