Kaag en Rutte op bedeltour: weinig enthousiasme bij de oppositie, maar JA21 zet de deur op een kier

Sigrid Kaag, minister van Financien, premier Mark Rutte, Thierry Baudet (FvD) en Gideon van Meijeren (FVD), voorafgaand aan een gesprek met de fractie van Forum voor Democratie over de Voorjaarsnota. De gesprekken met de oppositie zijn nodig omdat de begroting op de schop moet. Beeld ANP

Met een tikje chagrijn op het gezicht praat Jesse Klaver na over zijn gesprek met premier Mark Rutte. Die sprak even ervoor van ‘een goed gesprek’. De GroenLinks-leider ziet dat anders: “Als Mark Rutte van het dak valt en opstaat steekt hij nog zijn duim op en spreekt hij van een goede val. Die man is altijd optimistisch.”

Het gesprek met Klaver (en PvdA-leider Attje Kuiken) gisterochtend was het zoveelste van premier Rutte en minister Sigrid Kaag (Financiën) deze week bij de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Het duo Kaag-Rutte is op een soort ‘bedeltour’ om steun te vergaren voor de voorjaarsnota, het moment waarop de begroting van het lopende jaar kan worden aangepast. Dat is dit jaar een ingewikkelde puzzel, want het kabinet wil en moet meer geld uitgeven en dus zijn er gaten gevallen.

De kostenposten: de schade herstellen van de mislukte spaartaks, misschien wel 11,7 miljard euro. En er zijn politieke wensen: het verhogen van de AOW, bezuinigingen in de jeugdzorg terugdraaien en fors extra investeren in defensie.

In de Tweede Kamer kan het kabinet met steun van regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie uit de voeten, maar in de Eerste Kamer heeft Rutte IV geen meerderheid. Daarom moeten er uit de oppositiepartijen zes zetels steun komen in de senaat. Meest aannemelijk: via JA21 (dat zeven zetels in de senaat heeft), of via de tandem PvdA-GroenLinks.

Kopje koffie

Die laatste partijen lieten vandaag, al kan dat ook onderhandelingstechniek zijn, weten dat ze niet onder de indruk waren van het kopje koffie met Kaag en Rutte. Want die vroegen vooral hun gesprekspartners wat ze willen. Hoe het kabinet de gaten in de financiën denkt te dichten, hielden ze nog geheim. Klaver: “Ik heb dus nog nul plannen gehoord van het kabinet. Ze vroegen wat wíj willen. Nou, dat heb ik gedeeld. Maar ik mis de urgentie en de ambitie om echt iets voor Nederland te beteken.”

Veel positiever klonk het eerder vanochtend bij JA21, de partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga (die de partij in de Eerste Kamer leidt). Volgens Eerdmans is er veel te bereiken voor JA21 bij een akkoord met het kabinet. Hij eist niets. “Het is geen alles of niets. We gaan niet onderhandelen over een nieuw regeerakkoord. Er moeten pleisters geplakt worden. En JA21 wil meedenken, al zeg ik erbij: de prijs is hoog.”

JA21 wil liefst dat het kabinet de partij tegemoetkomt op het gebied van migratie (strenger) en stikstofbeleid (minder regels en minder uitgaven). “Maar we gaan het zien.”

Het blijft toch nog een eerste stap in voorzichtige onderhandelingen, zolang Kaag en Rutte de kaarten tegen de borst houden over hoe het kabinet de gaten in de jaarbegroting wil dichten.

Signaal geven

De oppositiepartijen moesten op deze site lezen dat het kabinet er bijvoorbeeld naar neigt om bedrijven zwaarder te belasten. Klaver: “Maar formeel is dat dus allemaal nog niet tegen ons gezegd.”

Vraag is tegelijk of het kabinet wel haast heeft. Alleen voor het herstel van de spaartaks moet, op last van de rechter, nu echt geld worden uitgetrokken. Daar kan het kabinet niet omheen. Maar andere uitgaven – zoals voor defensie of het terugdraaien van de bezuiniging op de jeugdzorg – kunnen ook volgend jaar of zelfs later worden geregeld. Toch hebben oppositiepartijen wel een signaal afgegeven, zegt een ingewijde. “Wij gaan het kabinet niet uit de brand helpen over de spaartaks als ze ons niet nu al met beloftes tegemoetkomen op andere vlakken.”

Oftewel: Kaag en Rutte staan nog heel wat kopjes koffie te wachten.