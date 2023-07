Justitieminister Yesilgöz schuift zichzelf naar voren als opvolger van Rutte

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid). Beeld ROBIN UTRECHT / ANP

Volgens de krant schuift het partijbestuur haar naar voren als voorkeurskandidaat voor het lijsttrekkerschap, maar de VVD geeft aan dat de voorkeurskandidaat pas later deze week wordt gekozen.

“Wat Mark Rutte voor de VVD en voor Nederland heeft gedaan, is nauwelijks in woorden uit te drukken. Het zijn zijn schouders waarop ik mag staan als ik hem op mag volgen als lijsttrekker,” aldus Yesilgöz in De Telegraaf. Ze zegt klaar te staan om Nederland sterker en weerbaarder te maken. “Veiliger, welvarender en klaar voor de toekomst. Met oog en oor voor de belangen van de mensen voor wie wij het doen, de inwoners van Nederland.”

De justitieminister zegt ook klaar te zijn voor het premierschap. “Voor zover je van tevoren helemaal voorbereid kunt zijn op deze rol. Maar ik heb de afgelopen jaren veel verschillende portefeuilles gedaan en veel politieke rollen vervuld. Ik neem inmiddels een berg ervaring mee, inclusief het mij snel eigen kunnen maken van inhoud en informatie. Dat geeft een stevige basis om op verder te werken,” zegt ze in de krant.

De sinds dit weekend demissionaire bewindsvrouw hield dinsdag tegenover de NOS nog vol niet te weten of ze een gooi zou doen naar het VVD-partijleiderschap. “Daar ben ik zelf nog over aan het nadenken. Op dit moment ga ik daar helemaal niet zoveel over zeggen,” zei ze toen glimlachend tegen de NOS.

Belangrijkste kandidaat

Yesilgöz is een van de voornaamste VVD’ers die genoemd wordt om lijsttrekker te worden. Enkele kanshebbers zijn al weggevallen. Zo liet Tweede Kamerfractievoorzitter Sophie Hermans dinsdagavond weten geen lijsttrekker te willen worden. Edith Schippers liet maandag al weten niet beschikbaar te zijn en ook Klaas Dijkhoff en Jeanine Hennis hebben geen belangstelling. Naast Yesilgöz heeft alleen oud-Kamerlid André Bosman zich gemeld, maar zijn kansen worden niet groot geacht.

Rutte kondigde maandag aan na dertien jaar premierschap niet beschikbaar te zijn voor een volgende termijn.

Gemeenteraadslid in Amsterdam

Voordat Yesilgöz in Den Haag op het toneel verscheen, was ze gemeenteraadslid in Amsterdam. In 2014 kwam ze in de Amsterdamse raad en al in 2017 verruilde ze de lokale politiek voor de landelijke. Vorig jaar werd ze minister van Justitie en Veiligheid. Er was kritiek op haar aanstelling, omdat ze de eerste minister op het departement werd zonder achtergrond in het recht.

Tot nu toe hield ze zich prima staande. Ook toen dit jaar een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid verscheen over de fouten rond de moorden op Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B., besloot ze niet op te stappen. Haar ontslag, of dat van betrokkenen bij politie of OM, helpt de nabestaanden niet op het gebied van genoegdoening, zei Yesilgöz. “Die vloeit voort uit het strafrechtelijk vervolgen van de daders.”

Nu, enkele maanden later, lijkt ze de favoriet te zijn binnen de VVD om Rutte op te volgen als leider van de VVD. Wellicht wordt ze de eerste vrouwelijke premier van Nederland.