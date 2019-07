Justitie wist al in 2017 dat Taghi familie van getuige wilde doden

Ridouan Taghi stuurde een dreigement over het liquideren van verraders volgens de recherche nota bene aan zijn vrouw, niet aan zijn criminele compagnons, blijkt uit onderzoek van Het Parool. Volgens Taghi zou hij ook ‘hun kinderen, moeders, zussen, vaders’ desnoods ‘naar de hel sturen’.

Dat buitengewoon alarmerende bericht heeft de verantwoordelijken binnen het Openbaar Ministerie (OM) voor het beveiligen van personen niet bereikt, voordat in maart 2018 – ruim acht maanden later – kroongetuige Nabil B. werd gepresenteerd, die tegen Taghi en zijn organisatie getuigt. Dat bevestigen ingewijden binnen de opsporingsdiensten. Zes dagen na de bekendmaking van de kroongetuige werd diens onschuldige broer Reduan doodgeschoten in Amsterdam-Noord: precies in lijn met wat Taghi in dat onderschepte bericht had voorspeld.

Moordopdrachten

Dat het OM al in de zomer van 2017 beschikte over dat onheilspellende bericht over het laten doodschieten van onschuldige familieleden, ligt extreem gevoelig. De kroongetuige had fel geprotesteerd tegen het besluit van justitie zijn deal al bekend te maken terwijl Taghi en zijn belangrijkste criminele adjudanten nog voortvluchtig waren. Hij en zijn familie waren als de dood dat Taghi onschuldige familieleden zou laten aanvallen.

In november 2017 was ook al een bericht ontcijferd waarin Taghi in januari over Nabil B. zou hebben geschreven: ‘Ik ga iedereen van hem laten slapen als hij mijn naam heeft genoemd.’ Over dat bericht hadden de kroongetuige en zijn familie meermaals gewaarschuwd. Meteen nadat op 16 maart de eerste verklaringen van de kroongetuige waren toegevoegd aan het dossier van een medeverdachte van Taghi, in de aanloop naar de presentatie van de kroongetuige een week later, zochten criminelen uit de groep Taghi zijn familieleden. Dat leidde niet alsnog tot beveiligingsmaatregelen voor bijvoorbeeld Reduan B.

Pas nadat de kroongetuige was gepresenteerd, bereidde de overheid plaatsing van beveiligingscamera’s voor in de buurt van diens beletteringsbedrijf. Die voorbereidingen liepen nog toen hij werd doodgeschoten. Een belangrijke reden dat het zo mis heeft kunnen gaan, ligt in de scheiding van de verschillende afdelingen binnen het OM. De afdeling die in het arrondissement Midden-Nederland verantwoordelijk is voor de beveiliging van personen, heeft maar zeer beperkt informatie gekregen van de betrokkenen bij het onderzoek naar de groep-Taghi.

De inmiddels van tientallen liquidaties beschuldigde Taghi had zijn onheilspellende bericht over het ‘naar de hel te sturen’ van ‘kinderen, moeders, zussen, vaders’ op 17 april 2016 gestuurd. Dat was de dag dat hij volgens justitie de crimineel Samir Erraghib had laten doodschieten, voor de ogen van diens zevenjarige dochtertje, omdat Erraghib de politie ‘info had gegeven’, zoals Taghi in een ander bericht schreef. Dezelfde dag werden alweer nieuwe moord­opdrachten gegeven met een versleutelde PGP-Blackberry (Pretty Good Privacy) waarvan ­Taghi volgens de recherche de gebruiker was. (‘Heb myn nikes aan en ben aan het jagen. Hahaha ben al dronken broertje en heb bloed nodig niks anders.’)

Op oorlogspad tegen verraders

Zo moest ‘De Slager’ Ebrahim B. dood, omdat die in 2015 als getuige uitvoerige verklaringen had afgelegd over Taghi en zijn groep. (‘Beter maakt die slager dood’ (..) ‘Hy gaat slapen’.)

Toen de groep ‘De Slager’ niet kon vinden, richtte die zich ook op twee met hem bevriende broers, ‘de Chino’s’ (ook niet gevonden) en Ranko Scekic, die op 22 juni 2016 bij zijn huis in Utrecht is geliquideerd. Taghi was dus niets en niemand ontziend op oorlogspad tegen verraders – én hun intimi als hij dat nodig vond. Nabil B. wordt komende woensdag, donderdag en vrijdag voor het eerst in het openbaar verhoord in de aanloop naar de almaar uitdijende strafzaak Marengo tegen een groep mede­verdachten en, mogelijk bij verstek, Taghi zelf.

Het OM, de kroongetuige noch de familie van Nabil B. wil reageren.