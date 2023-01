Justitie wil 10 jaar cel voor doodsteken van Pawel Morawski bij zijn boot in Noord

De 42-jarige Pavel Morawski werd gevonden op een braakliggend terrein nabij de Distelweg in Amsterdam-Noord. Beeld Sophie Saddington

Dat gebeurde op een braakliggend terrein aan de Distelweg. Medeverdachte en leeftijdgenoot Barry B. moet van de aanklager dertig maanden cel krijgen, waarvan tien voorwaardelijk, voor openlijke geweldpleging en het samen met Du P. in brand steken van Morawski’s lichaam, om de sporen te wissen. Ook B. is volgens een psycholoog en psychiater verstandelijk beperkt, verslaafd en kampt met psychoses.

Of hun vriend Teun de J. vervolgd wordt, moet justitie nog beslissen.

Gedoe om koper

De fatale ruzie speelde zich volgens officier van justitie Hans Oppe af ‘in een milieu waar bij tijd en wijle ruzies over van alles en nog wat aan de orde zijn.’ Nu was er volgens betrokkenen gedoe om de verkoop van een partij koper. Morawski zou op enig moment achter Teun aan hebben gezeten en allerlei spullen naar hem hebben gegooid.

B. en Du P. zouden voor De J. zijn opgekomen. Op 13 september 2021 gooiden ze vanaf een brug stoeptegels op de boot waarin Morawski onder hen door voer. Ze vernielden daardoor een zonnepaneel. Nadat over en weer was gedreigd, reden B. en Du P. in een Fiat Panda naar de aanlegplek waar ze de Pool weer troffen. B. sprong aan boord en gaf Morawski naar eigen zeggen ‘drie of vier klappen.’

Maandagmorgen zei hij daarover: “Ik heb heb hem heel subtiel klappen gegeven, niet als een dolle waus. Niet op zijn slaap, niet op zijn neus. Als waarschuwing.” Du P. hield de lijn aan de boot vast om te voorkomen dat die zou afdrijven. De J. schopte de Pool volgens B. vervolgens in het gezicht, maar hij is de enige die dat beweert.

Vier dagen later zagen de drie verdachten de zeilboot van Morawski liggen aan het braakliggende terrein langs de Distelweg, waar ze koper hadden verbrand en naar de wietplantjes van De J. gingen kijken. Morawski kwam volgens Du P. op enig moment op hem af. De fors gebouwde sloper zegt de Pool een vuistslag in zijn gezicht te hebben gegeven, waardoor die achterover sloeg. Zelf zegt Du P. tijdens het slaan te zijn gestruikeld waardoor hij over Marowski heen viel. Die zou met zijn achterhoofd op de schroevendraaier zijn gevallen die Ben nog in zijn hand had.

Adrenaline

“Ik raakte helemaal in paniek, onbeschrijfelijk,” zei Du P. daar maandag over. “Er gingen zoveel dingen door mijn hoofd heen…” Hij draaide zich in de verdachtenbank half om naar Morawski’s nabestaanden op de publieke tribune. “Het is heel erg wat is gebeurd. Maar dat gelieg er omheen… Ik hou niet van dat onrecht…”

B. en De J. hebben andere lezingen, maar alle verdachten zijn het eens dat Du P. de schroevendraaier in zijn hand had die Morawski fataal verwondde. De J. zegt dat Du P. hem inhaalde nadat hij was weggelopen, en zei: “Hij gaat dood. Ik heb hem gestoken met een schroevendraaier.”

Een getuige die niet bij de vechtpartij betrokken was, zegt dat Du P. hem achteraf zei: “Ja, ik sprong op hem en ik heb hem gestoken! En dit en dat en in zijn kop en in zijn nek! Ik kon niet meer ophouden van de adrenaline.” Aanklager Oppe is ervan overtuigd dat Du P. de Pool bewust heeft gestoken met de schroevendraaier, en gelooft niet in een ongeluk. Hij acht doodslag bewezen en sluit noodweer uit.

‘In nauwe en bewuste samenwerking’ overgoten Du P. en B. het lichaam van Morawski met benzine en staken het in brand. De advocaten houden dinsdag hun pleidooien.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: