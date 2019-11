Justitie: man op tribune Den Bosch bracht géén Hitlergroet

Reactie Edgar Davids

In een lang relaas op Instagram heeft Edgar Davids van zich laten horen over het onderwerp racisme, dat deze week veelbesproken is na de gebeurtenissen zondag bij de voetbalwedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior. ‘De discussie of Nederland wel of geen racistisch land is, is inmiddels niet meer relevant,’ schrijft de ex-voetballer bij een oude foto uit 2003, waarop Davids samen met Wesley Sneijder een doelpunt viert. ‘Dat racisme diepgeworteld is in ons mooie land is een gegeven. Het is daarom nu niet meer de tijd om ons af te vragen of dat zo is, maar het is nu tijd om ons te richten op oplossingen.’