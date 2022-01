Justitie heropent zaak rondom dood in bad aangetroffen oud-MIVD'er

Beeld Joris van Gennip

Onder verdachte omstandigheden trof de politie op 5 februari vorig jaar het lichaam van Hans van de Ven (69) aan. De oud-MIVD’er lag dood in bad. De politie startte een onderzoek, maar nadat een schouwarts concludeerde dat de man een natuurlijke dood was gestorven, werd dat onderzoek gestaakt.

Nabestaanden vertrouwden het niet en schakelden voormalig recherchechef Klaas Langendoen en het AD in. Met behulp van een it-expert van Redteam Security en deskundigen van het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau blijkt dat de man vermoedelijk al dagen eerder overleden is.

Over de reden dat het onderzoek is heropend, doet het OM geen uitspraken. Volgens het AD, dat ook een podcast heeft over de kwestie, was er een voortvluchtige vrouw aanwezig in het huis toen Van de Ven daar dood werd aangetroffen. Zij zou worden gezocht wegens oplichtingspraktijken.