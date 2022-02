Justitie eist hogere straffen tegen terugkerende IS-vrouw: ‘Ze bleef tot het laatst’

Syriëganger Angela B. uit Soesterberg, foto uit haar tijd in Syrië. Beeld Privebeeld

B. was 18 toen ze in 2014 naar Syrië reisde om daar te trouwen met een Portugese jihadist die ze online had leren kennen. Uiteindelijk zou ze 6 jaar in Syrië blijven, er met drie verschillende mannen trouwen en twee kinderen krijgen. Een, mogelijk twee, mannen overleden, de derde zit in een gevangenis in Irak en kreeg de doodstraf opgelegd.

Angela B. bleef tot het einde bij IS. Na de val van het laatste bastion Baghuz in de lente van 2019 belandde ze met twee jonge kinderen in een Koerdisch gevangenkamp. Haar dochtertje, eerder gewond geraakt door een granaatscherf, overleed in het kamp. In 2020 ontsnapten zij en haar zoon met behulp van een smokkelaar uit het kamp. Via Turkije keerde ze terug naar Nederland. Daar werd ze aangehouden. Sindsdien zit B. vast op de terrorismeafdeling van de gevangenis in Zwolle.



Hoge IS’ers

Het Openbaar Ministerie vervolgt de vrouw voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie (IS). Twee van haar mannen, de Portugezen Fabio en Nero, zouden hoge posities hebben gehad binnen IS. Nero zou betrokken zijn geweest bij het maken van executievideo's van gijzelaars.

Angela B. zegt daar niets van te hebben geweten en alleen huisvrouw te zijn geweest. Ze noemde haar reis naar Syrië ‘de grootste fout in mijn leven’.

B. kende een jeugd vol huiselijk geweld en was pas kort voor haar uitreis bekeerd tot de islam. Ze dacht in Syrië een stoere echtgenoot te vinden die streed voor de onderdrukten in het land. “Fabio was knap en profvoetballer geweest, het was spannend,” zei ze in de rechtbank Rotterdam. Ze kwam terecht bij een man die haar al snel begon te mishandelen. “Eenmaal in Syrië zag ik in dat het leven dat hij me had voorgehouden niet klopte. Ik ben in de maling genomen. Hij vond dat grappig: heb je het echt allemaal geloofd?”

‘Dom gansje’

Eerder noemde ze zichzelf een dom gansje. “Ik heb veel spijt. Ook als ik zie wat IS allemaal heeft aangericht in de wereld. Heb spijt dat ik onbewust deel heb uitgemaakt van een terroristische organisatie, hoe erg ik dat ook niet wilde. Ik ben een heel groot stuk van mijn leven kwijt en er zijn ook heel veel andere levens kwijt door IS. Ik vind het gewoon heel erg.”

De rechtbank wees B. op verschillende tegenstrijdigheden in haar verhaal. Want waar ze tegen de politie verklaarde meerdere keren geprobeerd te hebben te vluchten uit het kalifaat, plaatste ze op social media foto's waarop ze trots poseerde met haar man en wapens. Ook stelde ze een testament op waarin ze schreef dat haar zoon sterk moest worden en zoveel mogelijk ongelovigen zou moeten doden.

“Angela zegt zelf dat ze naïef was, maar wij zien haar als een echte IS-vrouw die precies was zoals IS ze wilde hebben,” zei officier van justitie Kardol. “Ze was achtereenvolgens getrouwd met drie IS’ers, allemaal lid van hetzelfde scherpschutterbataljon. Ze bleef tot het einde bij de organisatie, uit niets blijkt dat ze niet achter de ideologie stond.”

Justitie stelt ook dat B. andere Nederlandse vrouwen probeerde te ronselen voor de jihad, onder wie drie tienermeisjes uit Zeist en Soesterberg. Eén bereikte Syrië, twee anderen werden in Turkije tegengehouden. “Angela vertelde hen dat ze in een paradijs leefde in Syrië,” stelt het OM.

B. ontkent dit. “Ik heb geen direct contact met ze gehad. Mensen met wie ik contact had, vertelde ik dat mijn man me mishandelde. Dat lijkt me geen aanbeveling om te komen.”

Handgranaten

Justitie kon ook terugvinden dat Angela in een groepsapp met andere IS-vrouwen, ‘Marktplaats van het Kalifaat’ heette die, handgranaten te koop had aangeboden. Volgens B. waren die van haar derde man Nero.

Het OM eiste zes jaar cel tegen B. “Het risico op herhaald extremistisch gedrag is groot.” Het is de hoogste strafeis tegen een teruggekeerde vrouw tot nu toe. Alleen mannelijke jihadisten werden tot nu toe tot 6 jaar cel of meer veroordeeld.

Advocaat Jeffrey Jordan stelt dat B. niet geradicaliseerd was. “Ze probeerde indruk te maken op haar grote liefde Fabio. Ze was goedgelovig, viel voor zijn gladde praatjes, de utopie die hij schetste. Als Fabio niet bij IS had gezeten, maar bij het Vrije Syrische Leger of bij de FARC in Colombia, dan was ze daarheen gegaan.”

Jordan vroeg de rechtbank rekening te houden met de woelige jeugd van de Soesterbergse. “Ik ga geen zielig verhaal ophangen. Ze heeft bewust of onbewust fouten gemaakt, die dienen bestraft te worden. Maar houdt u rekening met haar omstandigheden. Angela heeft hulp nodig, ze is verminderd toerekeningsvatbaar.”

Meer vrouwen teruggehaald

Angela B. is niet de eerste en ook niet de laatste teruggekeerde IS-vrouw die voor de Nederlandse rechter moet verschijnen. Justitie eiste de afgelopen maanden hogere straffen, de vrouwen die nu voorkomen bleven vaak tot het laatst bij IS. Eind vorig jaar kreeg Sadaf S. uit Zoetermeer nog vijf jaar cel opgelegd.

Donderdag werd bekend dat Nederland vijf Nederlandse vrouwen en hun elf kinderen heeft opgehaald in detentiekamp Al Roj in noordoost-Syrië. Zij zijn in Nederland aangehouden en vastgezet. Ze zullen de komende maanden voor de rechter verschijnen.