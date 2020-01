Justitie bevestigt: ‘Geen sprake van uitbraakpoging Dino Soerel’

Dino Soerel. Beeld Archief

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat er geen sprake was van een uitbraakpoging, maar dat er ‘vermoedens zijn dat er iets aan de hand was’. Waarop die vermoedens zijn gebaseerd, kan niet worden gezegd.

De advocaten van Soerel schrijven in een persbericht op Twitter dat ze het betreuren dat er ‘vanuit justitie gelekt is naar De Telegraaf’. ‘Het heeft niet alleen tot onjuiste berichtgeving, maar ook tot onnodige rust geleid.’

‘Er is slechts sprake geweest van informatie dat mogelijk een uitbraak aanstaande zou zijn,’ schrijven de advocaten. Volgens hen wordt deze informatie nader onderzocht en ‘gedurende dat onderzoek is de client zekerheidshalve overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught’.

Soerel zelf zou ten stelligste ontkennen dat hij een uitbraakpoging aan het plannen was. ‘Hij probeert in alle rust aan zijn herziening te werken en wacht ondertussen de uitkomst van zijn procedure bij het EHRM af.’

Mogelijke ontsnapping

Donderdag schreef De Telegraaf dat Soerel zou hebben geprobeerd samen met een medegedetineerde te ontkomen.

Eerdere deze maand probeerde Omar Lkhorf uit de gevangenis in Zutphen te ontkomen. Dat was hem bijna gelukt.

Passage

Soerel was jarenlang op de vlucht voor justitie, tot hij in 2010 op zijn schuiladres op de Rozengracht door een arrestatieteam werd aangehouden. De geboren Amsterdammer, opgegroeid in Purmerend, bevond zich daar in een sober appartementje, veelal met de gordijnen dicht.

De crimineel werd in de grote liquidatiezaak Passage in hoger beroep veroordeeld tot levenslang. Soerel gaf volgens het hof, samen met Willem Holleeder, opdracht voor de liquidaties van hasj- en vastgoedhandelaar Kees Houtman (2005) en de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl (2006).

In 2018 werd Soerel in zijn cel aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moorden op de malafide vastgoedmagnaat Willem Endstra (2004) en de liquidatie van crimineel John Mieremet (2005).