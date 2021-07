Justitie begint eigen onderzoek naar dood Carlo (27) op Mallorca

Jongeren leggen bloemen op Mallorca voor de overleden Carlo op de plek waar hij werd aangevallen. Beeld DPG

“Het is bizar wat daar is gebeurd. De maatschappelijke reactie spreekt voor zich,” aldus OM-woordvoerder Mary Hallebeek. “Maar dat weerhoudt ons er niet van om alvast zelf onderzoek te doen.”

Beelden van de fatale mishandeling, die donderdag door GeenStijl werden gepubliceerd, zijn doorgestuurd naar de officier van justitie, bevestigt de woordvoerder.

Parallel

Het onderzoek naar de fatale vechtpartij is in handen van Openbaar Ministerie in Midden-Nederland. Dat heeft te maken met de woonplaatsen van de betrokken jongeren. Het Nederlandse onderzoek hoeft niet te betekenen dat het uitleveren van de jongeren uit Hilversum en Bussum aan Spanje niet doorgaat.

Hoe het proces de komende dagen er precies uit zal zien, wil het OM niet zeggen. “We weten de identiteit van enkele personen die vermoedelijk bij het incident betrokken zijn. Maar zij zijn officieel nog niet als verdachte in beeld. Wij spreken pas van een verdachte als we een concrete verdenking hebben. Die ontbreekt vooralsnog.”

De Spaanse politie is op de hoogte van de medewerking vanuit Nederland. Volgens Hallebeek zitten beide onderzoeken elkaar niet in de weg. “Het loopt parallel en kruist elkaar niet. We doen wat we kunnen.” Hallebeek sluit niet uit dat de officier binnenkort naar Mallorca vertrekt voor onderzoek. “Het hangt ook af van wat de Spaanse politie precies van plan is.”

Beelden

Volgens plaatselijke media wil de Spaanse politie alle negen Nederlandse betrokkenen laten oppakken en laten overleveren naar Spanje. Justitie in Spanje is de afgelopen dagen druk bezig geweest om de juiste namen aan de beschikbare camerabeelden te plakken, om geen fouten te maken in de rechtshulpverzoeken aan de Nederlandse politie.

De Spaanse krant Última Hora schrijft dat de Nederlandse verdachten van de fatale mishandeling op 14 juli aan het strand van Palma de Mallorca zouden proberen te onderhandelen over hun overgave. Dat is in de praktijk echter vrij kansloos. De Spaanse politie wil de mannen sowieso naar Spanje halen. Wel is de verwachting dat de Nederlandse verdachten hun overlevering bij de rechter zullen aanvechten.

Inmiddels hebben zich twee Nederlandse advocaten voor de jongeren gemeld.