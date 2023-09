Jurist Ester Post deed onderzoek naar forensische zorg: ‘Het omslagpunt in de tbs ligt rond 2002, toen Pim Fortuyn werd vermoord’

Jurist Ester Post brengt in haar proefschrift de forensische zorg voor delinquenten sinds 1886 in kaart. Ze stelt vast dat de effectiviteit van forensische zorg op recidive nog niet wetenschappelijk is aangetoond en keert zich tegen de in principe onbegrensde mogelijkheid tot verlenging van tbs.

Binnen de forensische zorg wordt er door buitenstaanders vooral naar de tbs gekeken: iedere loslopende tbs’er krijgt een stortvloed aan media-aandacht. Is dat iets van de laatste tijd?

“Laat ik vooropstellen dat het aantal verlofincidenten bij tbs’ers heel laag ligt. Er zijn gemiddeld 70.000 verlofbewegingen per jaar, daarvan komt 2,5 procent niet op tijd terug en slechts 0,15 procent recidiveert tijdens verlof. Met andere woorden: in 99,85 procent van de gevallen gaat het goed.”

“In de jaren zestig en zeventig ging de overheid heel anders om met incidenten dan nu terwijl het aantal incidenten juist veel hoger lag. Daar heb ik een paar saillante voorbeelden van gevonden.”

“Als er begin jaren zeventig binnen acht maanden tientallen delicten worden gepleegd door terbeschikkinggestelden, stelt de staatssecretaris in zijn antwoord op een Kamervraag voor om wat voorzichtiger te zijn met proefverlof. In 1970 zijn terbeschikkinggestelden die geplaatst zijn in de Pompekliniek in Nijmegen 350 keer ongeoorloofd afwezig en in 1971 ongeveer 600 keer. Als er dan onrust ontstaat onder de bevolking besluiten de staatssecretaris en de burgemeester om de kliniek zo veel mogelijk buiten het nieuws te houden en spreken ze af geen interviews meer te houden. Dat is heel andere koek dan nu.”

“Het omslagpunt ligt rond 2002, toen politicus Pim Fortuyn werd vermoord. Sindsdien staat de beveiliging van de maatschappij voorop. Verloven worden minder snel toegekend. Tot voor kort mocht een tbs’er die ongeoorloofd afwezig was gedurende een verloftraject een jaar lang niet meer met verlof.”

Sinds wanneer kennen we tbs in het strafrecht?

“Sinds 1928. Voor die tijd waren er maar twee smaken in het strafrecht. Je was of toerekeningsvatbaar en dan ging je naar de gevangenis, of ontoerekeningsvatbaar en dan belandde je in het krankzinnigengesticht. Daar besliste de geneesheer-directeur of je genezen was en weer naar buiten mocht. Tbs is overigens maar een klein gedeelte van de forensische zorg. Slechts 6 procent van de delinquenten die forensische zorg ontvangen, betreft tbs'ers. In 2022 waren er 1536 in behandeling.”

Wanneer begint de behandeling van een gestrafte met tbs?

“Het principe is dat je eerst een gevangenisstraf uitzit. In het verleden kon je na twee derde van de straf naar een tbs-kliniek, nu is dat pas de laatste twee jaar van de detentie. De rechter kan in zijn vonnis adviseren om eerder aan de behandeling te beginnen, maar gelet op het huidige politieke klimaat is het maar de vraag of de minister daar gevolg aan geeft.”

Wat onderscheidt een tbs'er van een ‘gewone’ zware crimineel? Is iemand die beroepsmatig moorden pleegt, of laat plegen, ook verminderd toerekeningsvatbaar?

“Het hangt ervan af of het OM of de rechter om een onderzoek vraagt naar de geestelijke gesteldheid van de verdachte ten tijde van het plegen van het delict. In het geval van Holleeder (veroordeeld tot levenslang voor onder andere het opdracht geven tot meerdere liquidaties, red.) is door de rechtbank wel gevraagd om mee te werken aan een onderzoek naar zijn persoon, maar dat wilde hij niet. Het OM heeft levenslang geëist en dat gaat niet samen met tbs, zoals de Hoge Raad heeft bepaald.”

“Een advocaat zal ook niet snel betogen dat zijn cliënt verminderd toerekeningsvatbaar is, want als de rechter daartoe besluit, wil dat niet zeggen dat hij een lage straf oplegt. Michael P. (die Anne Faber doodde en verkrachtte, red.) kreeg bijvoorbeeld 27 jaar en 8 maanden, plus tbs. Thijs H. (die drie mensen vermoordde, red.) kreeg 22 jaar en tbs.”

“Een tot levenslang veroordeelde kan mogelijk in aanmerking komen voor gratie, een eerste advies daarvoor wordt na 25 jaar detentie uitgebracht. Als die wordt verleend, is de gegratieerde mogelijk nog eerder vrij dan Michael P. of Thijs H.”

Leidt forensische zorg tot minder recidive?

“Dat effect is wetenschappelijk nog niet aangetoond. In het algemeen geldt dat iets doen beter is dan niets doen. Verder blijkt uit onderzoek dat de stoornis van een dader in het algemeen geen sterke voorspeller is voor recidive. In de literatuur wordt aan andere risicofactoren een grotere betekenis toegekend, zoals de criminele voorgeschiedenis en sociale status.”

U vindt dat sprake is van rechtsongelijkheid in de strafrechtelijke benadering van veroordeelden: een veroordeelde zonder tbs is na het uitzitten van zijn straf vrij, terwijl de tbs’er het risico loopt dat zijn tbs telkens wordt verlengd.

“Laat ik een voorbeeld noemen: op zware mishandeling met voorbedachten rade staat een strafmaximum van twaalf jaar. Iemand die alleen een straf opgelegd krijgt, kan maximaal twaalf jaar krijgen, terwijl iemand die ook tbs opgelegd krijgt maar moet afwachten wanneer deze wordt beëindigd. Ik vind dat je de sanctieduur voor iedere veroordeelde moet begrenzen tot de maxima die op de delicten staan. In het voorbeeld van zware mishandeling betekent dat dat ook de tbs’er na maximaal twaalf jaar uit het strafrecht verdwijnt.”

Bedoelt u daarmee: vrij man?

“Als mocht blijken dat iemand nog steeds een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving, dan kan hij, volgens de regels van het civiele recht, gedwongen worden opgenomen in een ggz-instelling. Waar hij dan hetzelfde wordt behandeld als de andere bewoners.”

Voorwaarden tbs ● De dader heeft een misdrijf gepleegd waar ten minste vier jaar gevangenisstraf op staat. Of een misdrijf dat speciaal genoemd wordt in de wet, zoals bedreiging; ● De dader leed aan een gebrekkige ontwikkeling of een ziekelijke stoornis van de geestvermogens toen hij de misdaad beging; ● De veiligheid van anderen is in gevaar vanwege de kans op herhaling.

Ester Post.