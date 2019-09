Juridische strijd circuit Zandvoort begonnen

Beeld ANP

In een kort geding gaan ze een verbod eisen op werkzaamheden rond het circuit die volgens hen kunnen leiden tot onherstelbare natuurschade. “Hier dreigt leefgebied van padden en zandhagedissen blijvend te worden vernield,” stelt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud. De organisatie heeft met steun van onder meer Milieudefensie, ook de provincie Noord-Holland en de gemeente Zandvoort verzocht om in te grijpen en werkzaamheden stil te leggen.

Padden en hagedissen

Zandvoort wil in 2020 voor het eerst in decennia weer een Grand Prix organiseren. Om de grote bezoekersstroom aan te kunnen, zijn aanpassingen nodig rond het circuit. Duinbehoud wijst onder meer op graafwerkzaamheden in het beschermde duingebied Zuid-Kennemerland voor de aanleg van een nieuwe weg.

“Door het Circuit van Zandvoort zijn grootschalige werkzaamheden in gang gezet voor aanpassing van het Circuit ten behoeve van de Formule 1. Hiervoor zijn niet de benodigde onderzoeken uitgevoerd en de benodigde vergunningen verleend,” stellen de natuurorganisaties in een brief aan gemeente en provincie. “Ik verzoek u derhalve (preventief) handhavend op te treden.”

Eerder kondigde de stichting al aan dat ze officieel bezwaar aantekenen tegen een ontheffing die door de gemeente is ontleend om padden en hagedissen die zich in het gebied bevinden te verwijderen.

Reactie sportief directeur

Oud-coureur Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, zegt dat iedereen het recht heeft om bezwaar aan te tekenen. “Wij willen gewoon een mooi evenement organiseren waar honderdduizenden mensen naartoe komen. Natuurlijk heb je je dan aan alle wetten en regels te houden,” benadrukt hij. Lammers wijst erop dat de GP-organisatie formeel niet betrokken is bij dit soort kwesties tussen het circuit en natuurorganisaties. Zelf ziet hij de race niet snel in gevaar komen. “Ik wil niks bagatelliseren. Globaal is het wel zo dat al heel veel dingen binnen de bestaande vergunningen gedaan kunnen worden,” zegt hij.