Juni en juli kunnen weleens voor een hete zomer gaan zorgen

Weer.nl haalt de hete zomers aan van 1995, 2006 en 2018. Toen lag de gemiddelde temperatuur boven de 18 graden. Zo’n scenario zou nu weer tot de mogelijkheden behoren. Opvallend was in die drie zomers de combinatie van lagedrukgebieden in het zeegebied tussen IJsland en Groenland, gecombineerd met een sterk hogedrukgebied bij de Azoren waarvan zich steeds weer nieuwe hogedrukgebieden afsplitsten die via de Golf van Biskaje en onze omgeving naar het noordoosten trokken.

De drie zomers kenden hittegolven. De zomer van 1995 had er één van 6 dagen. In de zomer van 2006 kwam het tot twee hittegolven, waarvan die in juli met 16 dagen het langste duurde. Die maand groeide met een gemiddelde van 22,3 graden in De Bilt tot de warmste maand ooit uit. Ook de zomer van 2018 kende een hittegolf; regionaal zelfs twee.

Natte augustus

Daar waar juni en juli prima zomermaanden kunnen worden, zal het augustus een stuk minder goed vergaan. Er zijn aanwijzingen dat met name in die maand de invloed van lagedrukgebieden op het weer in West-Europa kan toenemen. Dat komt omdat de situatie van de afgelopen maanden met koud en nat weer zich langzaam lijkt te herstellen.

Al met al zijn de voortekenen voor de komende zomermaanden goed volgens Weer.nl. De combinatie van de maanden juni en juli lijkt er een warme zomer van te maken, zelfs al zou augustus als derde zomermaand uiteindelijk wat tegenvallen. Verder lijkt een grote droogte niet aan de orde, omdat er van tijd tot tijd onweersbuien kunnen voorkomen. Daarbij is er door het natte voorjaar qua regenwater voor de zomermaanden al een goede basis gelegd.