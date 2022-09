Jumbobaas vrij na verhoor, hoofdverdachte witwaszaak nog vast

Vorige week werd het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd doorzocht door de Fiod. Beeld ANP

Ook een 57-jarige vrouw uit Gasteren is heengezonden. Vijf verdachten die ook werden opgepakt in de zaak werden eerder deze week al op vrije voeten gesteld. Het gaat om een een 48-jarige vrouw uit Gasteren, een 50-jarige vrouw uit Assen, twee mannen (33 en 46) uit Assen en een 68-jarige man uit Rosmalen. Ook zij blijven nog wel verdachten in de zaak.

Dinsdag werden op meerdere plekken in Nederland doorzoekingen gedaan in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de Fiod en het OM. Invallen vonden plaats in de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther, maar ook op plaatsen in Groningen en Drenthe.

De invallen maken onderdeel uit van een grootschalig witwasonderzoek, waarin een 58-jarige man uit Drenthe de ‘spin in het web’ is. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om Theo E., een voormalige motorcrosser. Hij was als teammanager enkele jaren actief bij een door Jumbo gesponsord raceteam.

Witwassen

Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen. Dat gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross, aldus het OM. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de fraude.

Met een jaaromzet van bijna 10 miljard euro en een marktaandeel van 22 procent is Jumbo na Albert Heijn de op een na grootste supermarktketen van Nederland.