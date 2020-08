Jumbo-Visma: ‘Groenewegen zal niet starten tot de UCI uitspraak doet’

Dylan Groenewegen. Beeld ANP

De Amsterdamse sprinter veroorzaakte donderdag de crash in de Ronde van Polen waarbij landgenoot Fabio Jakobsen zeer ernstig gewond raakte. “Dylan accepteert dat hij een verkeerde move heeft gemaakt door van zijn lijn af te wijken, en dus terecht is gediskwalificeerd,” schrijft de ploeg.

En dus wordt Groenewegen voorlopig geschorst. “Wij staan voor sportiviteit, binnen de regels. Dylan heeft een regel gebroken en dat is onacceptabel. Daarom hebben wij besloten dat Dylan niet van start zal gaan in een wedstrijd totdat de disciplinaire commissie van de UCI uitspraak heeft gedaan in deze zaak. Wel steunen we Dylan en zijn familie volledig om (mentaal) door deze zware tijd heen te komen.”